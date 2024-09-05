  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Çalışan kişi başına üretim ikinci çeyrekte yüzde 3,59 azaldı
Takip Et

Çalışan kişi başına üretim ikinci çeyrekte yüzde 3,59 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 3,59 azaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çalışan kişi başına üretim ikinci çeyrekte yüzde 3,59 azaldı
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, ikinci çeyrek döneme ilişkin "Verimlilik İstatistikleri Bülteni"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 3,59 azalırken, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,43 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki döneme göre yüzde 2,41 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,68 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artışın yüzde 8,57 ile Enerji sektöründe gerçekleştiği görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 1,64 ile enerji sektöründe gerçekleşti.

OVP bugün açıklanacak: Ekonomide 3 yıllık yeni yol haritası nasıl olacak?OVP bugün açıklanacak: Ekonomide 3 yıllık yeni yol haritası nasıl olacak?Ekonomi
TCMB: ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz, başkaları da yapsın!’TCMB: ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz, başkaları da yapsın!’Ekonomi
Ekonomistler buna dengelenme diyorlarEkonomistler buna dengelenme diyorlarEkonomi

 

Ekonomi
Kütahya Otogarı'nın işletmesi özel bir firmaya devredildi
Kütahya Otogarı'nın işletmesi özel bir firmaya devredildi
Kamu ödemelerinde ‘vergi borcu bulunmaması’ şartının kapsamı genişletildi
Kamu ödemelerinde ‘vergi borcu bulunmaması’ şartının kapsamı genişletildi
Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 7,39 arttı
Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 7,39 arttı
Küçük ölçekli balıkçılara sağlanacak destekler belli oldu
Küçük ölçekli balıkçılara sağlanacak destekler belli oldu
Son dakika... Orta Vadeli Program açıklandı: Enflasyon beklentisi yükseldi; dolar/TL tahmini düştü
Enflasyon beklentisi yükseldi; dolar/TL tahmini düştü
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor