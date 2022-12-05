Çalışan kişi başına üretim yüzde 4,5 azaldı
Sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2022 yılı II. dönemine göre %5,7 düştü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2022 yılı II. dönemine göre %3,6 düştü.
Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artışın %0,5 ile Dayanıksız Tüketim Malı Üretimi’nde gerçekleştiği görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre ana sanayi gruplarının tümünde azalış gerçekleşti.