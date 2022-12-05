Çalışan kişi başına üretim yüzde 4,5 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2022 yılı II. dönemine göre %5,7 düştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2022 yılı II. dönemine göre %3,6 düştü.

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artışın %0,5 ile Dayanıksız Tüketim Malı Üretimi’nde gerçekleştiği görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre ana sanayi gruplarının tümünde azalış gerçekleşti.