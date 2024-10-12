Çalışan milyonları ilgilendiriyor! İşten ayrılırken alınan belgeler eksikse yeniden ödeme çıkabilir

İşten çıkarma ya da ayrılma durumlarında imzalanan belgeler büyük önem taşıyor. Yapılacak en ufak hata hem çalışanın hem de işverenin maddi olarak zarar uğramasına neden olabiliyor.

İşten çıkarımlarda genellikle her detay dikkatli bir şekilde takip edilir ve imzalanır. İş ilişkisi ister işveren, ister çalışan tarafından sona erdirilsin alınacak belgeler ve bu belgelerde yazanlar kritik olabiliyor.

“İşverene mükerrer ödemeye neden olabilir”

İşin sonlandırılmasının ardından çalışana verilen ödeme tutaru ve kalemlerini içeren ibranamenin hükümlere uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Avukat Seyit Yağmur, "Hükümlere uymayan ibraname işverene mükerrer ödemeye sebep olabilir" uyarısında bulundu.

“İbranamede alacaklar tek tek yazılmalı”

Avukat Seyit Yağmur, işçi ve işveren tarafından borç ilişkisinin sona erdiğini belirten ibranamede alacakların ayrıntılı yazılması gerektiğine dikkat çekerek "İbraname kişiler ya da kurumlar arasındaki borç ilişkisinin sona erdiğini belgeleyen bir evraktır. Yani borç veya alacak ilişkisi sona erdikten sonra taraflar kendi aralarında bir ibraname düzenleyerek bu ilişkinin sona erdiğini resmi bir şekilde tespit edebilirler” dedi.

İş ilişkisinin bitmesinin 1 ay sonra düzenlenmesi gerekiyor

Hizmet ilişkisi sona erdikten sonra 1 ay sonra düzenlemesi gerektiğine dikkat çeken Yağmur, “Türk Borçlar Kanunu 132. maddesinde ibraname açısından herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir yani genel hükümlerde. Ancak tarafların işçi veya işveren olması halinde kesin bir şekil şartı öngörülmüştür. Bu şekil şartları da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 420. maddesinde yer almaktadır. Burada kanun maddesinde öngörülen şekil şartlarından en önemlisi, ibranamenin işçi ve işveren arasında düzenlenen ibranamenin yazılı olması. Taraflar ibranameyi yazılı bir şekilde düzenlemedikten sonra bu ibraname herhangi bir geçerlilik taşımayacaktır. Yani genel hükümlerdeki iddianame gibi olmayacaktır. İkincisi bu ibranamenin iş veya hizmet ilişkisi sona erdikten en erken bir ay sonra düzenlenmesi gerekiyor. Hizmet ilişkisi devam ederken veya bir aylık süre geçmedikten sonra düzenlenen ibraname yine hükümsüz olacaktır" diye konuştu.

İbraname hükümsüz sayılabilir

Yağmur, hükümlerin yerine getirilmemesi halinde işverene mükerrer ödeme çıkabileceğini söyleyerek, "Bunlardan üçüncüsü de ibranamedeki alacak kalemlerinin her birinin ayrı ayrı belirli olması ve bu alacak kalemlerine istinaden yapılan ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması gerekli. Bu da zorunlu bir şart ibranamede. Bu şartların tamamını taşımadığı sürece ibraname kesin hükümsüz. Yani bu şekilde şekil şartlarını taşımayan bir iddianameye istinaden yapılan ödemeler maalesef ilerleyen zamanda hüküm ifade etmeyebilir. Bu nedenle işveren işçiye karşı mükerrer ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. İbraname düzenlenecekse her iki tarafın da Türk Borçlar Kanunu'nun 420. maddesindeki şekil şartlarına uygun hareket etmesi gerekmekte" ifadelerini kullandı.