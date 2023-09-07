GAZİANTEP/TUBA CANPOLAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2024-2026 döneminde Türk ekonomisi için kapsamlı bir yol haritası teşkil edecektir” sözleriyle kamuoyuna duyurduğu Orta Vadeli Program’a (OVP) iş dünyasından olumlu tepki geldi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, programın iş dünyası tarafından üreterek, çalışarak, istihdam yaratarak destekleneceğini belirtti.

Yıldırım, OVP’nin kamuoyuna duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programının ( OVP) ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Programın belirsizliği gidermesi, iş ve yatırım ortamının iyileşmesini desteklemesi için en önemli nokta uygulamada kararlılık ve takvime uyumdur. Bu noktada iş dünyası olarak çalışarak, üreterek, istihdam yaratarak programı destekleyeceğiz.”