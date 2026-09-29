Çalışılan saat başına üretim ikinci çeyrekte yüzde 1,14 arttı

MEHMET KAYA / ANKARA

Arındırılmış verilerde ise yine dayanıklı tüketim mallarındaki düşüş dikkati çekti. Genel olarak imalat sanayii her iki veride sırasıyla 2,09 ile 1,92 artış gösterse de, toplam sanayi özellikle dayanıklı tüketim malları ve enerjinin etkisiyle genel olarak düşük kaldı. Çalışan kişi başına üretime bakıldığında ise çalışılan saat başına kıyasla daha iyi veriler oluştu. Bu, ikinci çeyrekte iş başında olan kişilerin daha fazla üretim yaptığı anlamına geliyor.

İmalat sanayiinde durum

Yılın ikinci çeyreğinde çalışılan saat başına üretim, bir önceki döneme göre arındırılmamış verilerde 8,31 arttı. Ancak 2026 birinci çeyrekte düşüş yüzde 9,37 seviyesindeydi. 2021 bazlı endeks, 2026 birinci çeyrek sonunda 103,48 seviyesine kadar inmişken, 2026 ikinci çeyrek sonunda 112,07 seviyesine ancak ulaşabildi. Sanayinin büyük bölümünü oluşturan imalat sanayiinde ise arındırılmamış endeks değeri, 2026 birinci çeyrekteki düşüşün tamamını telafi edemedi, birinci çeyrekte yüzde 10,53 düzeyinde gerileyen (endeks değeri 104,42), imalat sanayii çalışılan saat başına üretim, 2. çeyrekte yüzde 9,44 artarak, 114,27 endeks değerine ulaştı.

Hazır giyimde düşüş sürüyor

İmalat sanayiinde genel sorun işaretleri veren hazır giyim sektöründe yıllık bazda kayıplar devam ederken, dönemsel bir toparlanma işareti görüldü. Tekstilde 2026 birinci çeyrekte 93,32 ile 2021 değerinin altına gerilemiş durumda olan endeks değeri, ikinci çeyrekte yüzde 14,03’lük bir artışla 106,4 endeks değerine ulaştı. Hazır giyimde ise (giyim eşyası) birinci çeyrekte yüzde 1’lik artışın üzerine ikinci çeyrekte de verimlilik neredeyse sabit kalarak, yüzde 0,01 oranında bir düşüş yaşadı, endeks değeri 116,64 düzeyinde gerçekleşti. Bu iki sektöre yıllık olarak bakıldığında ise hazır giyimin yaşadığı kaybın devam ettiği gözlendi. Hazır giyimde 2026 ikinci çeyrekte çalışılan saat başına üretim yüzde 18,88 oranında geriledi. Bir önceki çeyrekte de yine yıllık bazda düşüş 10,8 düzeyindeydi.

Ana gruplara bakıldığında, dayanıklı tüketim mallarında da benzer bir toparlanma işareti görüldü. Dayanıklı tüketim mallarında birinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 13,21’lik bir düşüş ikinci çeyrekte yüzde 10,3’lük bir artışa döndü ancak yıllık bazda yüzde 3,49’luk düşüş gözlendi. Bu sektörde de endeks, 2021 değerine yakın, 102,54 seviyesinde bulunuyor. İlk çeyrek sonunda ise endeks 100 değerinin altında 92,98 değerindeydi.

Çalışılan saat başına üretim

Çalışan kişi başına üretim 2026 ikinci çeyrekte düşüşünü sürdürdü. 2026’da sanayide çalışan kişi sayısında da düşüşler görülmüştü. Kişi başına üretimdeki düşüşün, çalışılan saat başına üretimden daha yüksek olması da dikkat çekti. Genel olarak sanayide iyileşme görülse de dayanıklı ve dayanıksız mallar ayrımındaki yüksek düşüşler oldu. Sanayide çalışan sayısı, Temmuz 2026 itibariyle, bir önceki yıl aynı aydaki seviyesinin 71.7 bin kişi daha az seviyede bulunuyor. Sanayide ve imalat sanayiinde bilinen çalışan sayısındaki düşüşe karşılık çalışan kişi başına üretimdeki artış, işbaşında olan kişilerin daha fazla çalıştığı anlamına geliyor.