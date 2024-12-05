Çalışma Bakanı Işıkhan: Yeni yılda emekli aylıkları vatandaşı mağdur etmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda asgari ücret, emekliye zam ve emeklilik sistemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Artış enflasyonun altında kalmayacak"

Mevcut emeklilik sisteminde bir değişiklik olmayacağını belirten Bakan Işıkhan, yeni yılda yapılacak zamların enflasyonun altında kalmayacağı, vatandaşı mağdur etmeyecek seviyede olacağı mesajını verdi.

"Zamda yüksek kira ve hayat pahalılığı dikkate alınsın"

Milletvekilleri, asgari ücret artışı ve emekli aylığına yapılacak zamda yüksek kiralar başta olmak üzere hayat pahalılığının dikkate alınmasını istedi. CNBC-e'nin haberine göre, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın da yeni yılda emekli aylıklarının vatandaşı mağdur etmeyecek, enflasyonun altında kalmayacak bir yerde olması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Kademeli emeklilik sistemine son noktayı koydu

Toplantıda Bakan Işıkhan, kademeli emeklilik sistemine ilişkin tartışmalara noktayı koydu. Işıkhan emeklilik sisteminde de bir değişiklik olmayacağını, gereken prim ve yıl şartlarının devam edeceğini söyledi.

Asgari ücrette 4 temel kriter

Bakan Işıkhan, milletvekilleriyle toplantısında asgari ücreti belirlerken komisyonda “enflasyon, ekonomik büyüme, çalışanların satın alma gücünün korunması, işgücü piyasası kriterlerinin” dikkate alınacağının altını çizdi. Bakan Işıkhan, “Hem çalışanın refahını hem de işverenin üretimini sürdürmesini gözetmek durumundayız. İstihdamın tüm paydaşlarını korumak zorundayız. Şimdiden oran vermek doğru olmaz. Komisyon karar verecek” diye konuştu.

En düşük emekli aylığında 14-16 bin aralığı

Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zamlara çevrilmişken 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşıyla ilgili de bir çalışma yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığıyla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacağını belirterek, bunun için kanuni düzenleme gerektiğini anımsattı. Yılmaz bu konudaki en büyük kurallarının “vatandaşı enflasyona ezdirmeme” olduğunu bir kez daha hatırlatarak mutlaka bir çalışma yapılacağını söyledi. AK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının 14-16 bin lira arasında olacağı konuşuluyor.