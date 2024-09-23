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Çalışma Bakanlığı ve TİSK “Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi” protokolü imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İŞKUR eliyle başlattığı yeni dönem nitelikli iş gücü geliştirilmesine yönelik program kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) arasında protokol imzalandı.

Haber Merkezi
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Çalışma Bakanlığı ve TİSK “Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi” protokolü imzaladı
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ANKARA (EKONOMİ)

TİSK’ten yapılan yazılı açıklamada, Bakan Vedat Işıkhan ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından imzalanan protokolle, yeşil ve sayısal dönüşümün gerçekleşebilmesinde işgücünün geliştirilmesinin kritik önemde olduğu kaydedildi.

Özgür Burak Akkol, protokole yönelik değerlendirmesinde, “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) olarak iş gücü açıklarını kapatacak yaklaşımların geliştirilmesinin ve başta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve teknolojik gelişmeleri hedefleyen mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılmasının gereğini her fırsatta ifade ediyoruz. Bunu başarmak için de özel sektör-kamu iş birliğinin önemini biliyoruz” dedi.

Protokolün ilk olduğu vurgulanan açıklamada, kamu-özel sektör işbirliğiyle aktif işgücü programları düzenleneceği, kadın, genç ve engelli işgücü niteliğinin artırılması ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu iş gücünün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Özgür Burak Akkol değerlendirmesinde, yeşil ve sayısal dönüşümden oluşan “ikiz dönüşüm” sürecinin hızlandığına dikkat çekerek, “İkiz dönüşüm kısa vadede bazı geleneksel işlerin kaybolmasına neden olsa da orta ve uzun vadede daha fazla iş yaratacak. Dijitalleşme, robotik ve yapay zekâda yaşanan gelişmeler çalışanların bu değişime ayak uyduracak yeni yetenekler kazanmasını zorunlu hale getiriyor. TİSK olarak iş gücü açıklarını kapatacak yaklaşımların geliştirilmesinin ve başta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve teknolojik gelişmeleri hedefleyen mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılmasının gereğini her fırsatta ifade ediyoruz. Bunu başarmak için de özel sektör-kamu iş birliğinin önemini biliyoruz” görüşünü kaydetti.

TİSK Başkanı Akkol, yapılacak çalışmaların özel sektörün iş gücü ihtiyacı ve talebinin belirlenmesiyle başlayacağını ve devamında bu talebe uygun kadın, genç, engelliler öncelikli olmak üzere sayısallaşma, yeşil dönüşüm, teknolojik gelişmeleri hedefleyen mesleki eğitim programları düzenleneceğini bildirdi.

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