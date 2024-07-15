Çalışma ekonomisti Aziz Çelik, TÜİK'ten zarar tazminatı için ne dedi?

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) yönelik dava hazırlığı haberleri tartışmalara neden oldu.

Madde sepeti fiyatlarının açıklanmaması nedeniyle endeks üzerinden Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'ın yaptığı hesaplama sonrası, enflasyon mercek altına alınmaya devam ediyor.

Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan'ın geçmiş dönem emekli ve çalışan maaşlarına yapılan zamların, TÜİK’e dava açarak geçmiş dönem kayıplarının geri alınabileceğini açıklamasıyla tartışmalar da devem ediyor. Gündoğan, TÜİK'e karşı hukuki yolun açık olduğunu söylemişti.

Çalışma iktisadı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bunun hayal olduğunu şu şekilde açıkladı:

"TÜİK'e dava açıp kayıplarınızı topluca geri alabilir misiniz?

Bu yönde bir iddia dolaşıma girdi ve popüler hale geldi.

Bu iddia bana fazlasıyla fantastik ve gerçekleşmesi neredeyse imkansız geliyor.

Çalışanları boş hayallere sürüklememek lazım.

Böylesi bir dava süreci çok tartışmalı, sonuç alması uzun yılları bulabilecek ve kazanılıp kazanılmayacağı belli olmayan bir süreç olur.

Bu konuda açılmış, reddedilmiş ve kesinleşmiş bir dava var. Şimdi konu bireysel başvuru yolula AYM'ye götürüldü. Onun sonucunu görmeden yeni dava açmak anlamlı değil.

TÜİK kesinleşmiş yargı kararına rağmen (DİSK'in açtığı dava) iki yıldır fiyat listesini bile vermedi. Geriye dönük kayıpların TÜİK'ten alınması "teknik hukuk" yoluyla neredeyse imkansız! Denenmiş örnekler var.

Bu iş oldukça zor ve teknik olmaktan ziyade siyasi ve toplumsal bir mesele.

Vatandaşı "dava açarsam kayıplarımı alırım" diye boşuna ümitlendirmemek lazım.

Bu konu toplumsal bir talep haline gelmeli, muhalefet ve sendikalar sahiplenmeli. Böylece ücret ve maaşlardaki kayıplar telafi edilmeli. Bunun mahkemeler yoluyla olması çok ama çok zor."