Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma Meclisi’nin 5 yıl aradan sonra 29-30 Nisan günleri Ankara’da toplanacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, Çalışma Meclisiyle ilgili olarak TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarını ziyaret etti. TÜRK-İŞ ziyareti sonrası yazılı bir açıklama yapan Bakan Işıkhan, sosyal diyalog mekanizmaları olan Üçlü Danışma Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nu işlettiklerini ve Ortak Paylaşım Platformunun gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu arada, Çalışma Meclisi ile birlikte çalışma hayatının en geniş organlarından Ekonomik Sosyal Konsey 2009’dan bu yana toplanmadı.

Bu yıl için Çalışma Meclisinin 29-30 Nisan günlerinde Ankara’da gerçekleştirileceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını belirten Bakan Işıkhan yazılı açıklamasında gündeme ilişkin; “Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği” olarak belirlendiğini ifade eden Bakan Işıkhan; “Üç gün sürecek program boyunca; ilgili bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarımız, akademisyenlerimiz, iş dünyamız, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla çeşitli paneller düzenlenecektir” bilgisini verdi. 13. Çalışma Meclisi, 1 Mayıs günü sonuç bildirgesinin yayınlanmasıyla son bulacak.

Öteyandan, çalışma hayatında kamu, işçi ve işveren kuruluşlarının birlikte görev yaptığı Ekonomik Sosyal Konsey 2009’dan bu yana toplantı yapmadı. 2010’daki değişiklikle Ekonomik Sosyal Konsey Anayasal bir oluşum haline getirilmiş olmasına rağmen, 2009’daki son toplantısından sonra bir daha çalışma yapmadı. Bu durum zaman zaman konfederasyonlar tarafından eleştiri konusu yapılıyor.

1 Mayıs etkinlikleri

Bakan Işıkhan yazılı açıklamasında 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini de belirterek, bu günde olay ve huzursuzluk çıkarmak isteyenler olabileceğini vurgulayarak, “Böyle zamanları; toplumsal kaos için bir fırsat olarak görerek günün sonunda arkalarında bıraktıkları dağınıklığı yine emekçilerimize toplatan anlayışın iyi niyeti sorgulanmalıdır” ifadesine yer verdi.