Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarıyla ilgili kamuoyunda dolaşan iddialara Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklık getirdi. Belediyelerin SGK'ya olan toplam borcunun 167 milyar lira olduğunu belirten Işıkhan, bunun yaklaşık 55 ton altına denk geldiğini söyledi.

Bazı çevreler tarafından borçların yalnızca üçte birinin CHP'li belediyelere ait olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Belediyelerin toplam borçlarının yüzde 70'i CHP'li belediyelere ait. Ayrıca, 30 büyükşehir belediyesinden sadece 14'ü CHP yönetiminde olmasına rağmen, büyükşehir belediyelerinin toplam borcunun yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait" dedi.

Işıkhan, konuya ilişkin tüm belge ve dökümanların ellerinde bulunduğunu ifade ederek, borçların detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bakan Işıkhan: En borçlu belediyeler CHP yönetiminde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. SGK verilerine dayanarak yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de en borçlu 30 belediyeden 23’ünün CHP yönetiminde olduğunu belirten Işıkhan, "Toplam borcun yüzde 70'i CHP'li belediyelere ait. Bu belediyeler borçlarını ödemek yerine sürekli artırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin SGK’ya olan borçlarının kamu çalışanlarını da etkilediğini vurgulayan Işıkhan, “Belediyelerde çalışan işçi ve memurların sigorta primlerinden kaynaklanan SGK alacaklarının dörtte biri belediyelerin borcudur” dedi.

SGK'nın genel değerlendirmesi üzerinden konuşan Işıkhan, “Tüm bu verileri tek çatı altında ele aldığımızda, en borçlu kurum ve kuruluşların CHP'li belediyeler olduğu açıkça görülüyor” diyerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

En borçlu belediye İzmir

SGK'ya en borçlu belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Işıkhan, borcun 12 milyar lira olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda borcunun 2 bin kat arttığına dikkat çekti.

En borçlu ikinci belediye ABB

En borçlu ikinci belediyenin İzmir'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıklayan Işıkhan, Ankara'nın borcunun 8,7 milyar liraya ulaştığını borcun 5 yılda 55 kat arttığını söyledi.

Emekli maaşları ve sağlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için bu ihtiyaçların karşılanması gerektiğini belirten Bakan Işıkhan, SGK'ya gayrimenkulle ödeme iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

CHP'li belediyeler borçları gayrimenkulle ödemek istemiş ancak kabul edilmediğini savunmuşlardı. Bakan Işıkhan ise gayrimenkullerin hipotekli olduğunu belirtti.

CHP'li Belediyelerin gayrimenkulle ödeme iddiaları

CHP'li belediyeler borçları gayrimenkulle ödemek istemiş ancak teklifin reddedildiğini belirtmişlerdi. Bakan Işıkhan ise CHP'li belediyelerin borçlarını kapatmak için teklif ettiği gayrimenkullerin hipotekli olduğunu, bu nedenle de borç tahsilatının yapılamadığını belirtti.

Asgari ücrete ara zam açıklaması

Bakan Işıkhan, "Maaşlar ya da ücretler altın karşısında ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi değer kaybetmeye mahkumdur. Çünkü altın sürekli tüm dünya piyasalarında değer kazanan bir emtia. Burada önemli bir ayrıntıyı paylaşmak isterim. Türkiye'deki maaşları altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden bir tanesi.

Vatandaşlarımızın satınalım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir felaket bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumuı, bu durumda ekonomi koordinasyon kurulunda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz. Biliyorsunuz asgari ücreti ekonomik sistemimizi güçlendirmek amacıyla, 1 yıl süreyle belirledik." dedi

"Ülkemiz örnek gösterilen bir durumda"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin uyguladığı kararlı ekonomi politikaları ve vizyoner yaklaşım sayesinde istihdamda büyük bir artış sağladığını açıkladı. Bakan Işıkhan, "2023 yılında ve 2024 yılında da işgücüne katılımda ciddi bir artış kaydedildi. Ülkemiz, gelişmekte olan birçok ülkenin aksine istihdamı arttırmaya başardı" dedi.

"İşgücü ve istihdamda yüksek artış"

İstatistiklerin oldukça olumlu olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "2024 Kasım ayı itibarıyla işgücümüz 925 bin kişilik bir artışla 35 milyon 820 bin kişi seviyesine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak %54,2 seviyesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İstihdamın çok önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Bakan Işıkhan, "2024 yılı itibarıyla istihdamda 986 bin kişilik bir artış sağladık ve istihdam sayısı 32 milyon 748 bin kişiye çıktı" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin istihdam artışında geldiği seviyenin, güçlü ekonomik politikaların ve iş gücü piyasasına yapılan yatırımların bir sonucu olduğunu vurguladı.