Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İstihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu’nun eylül ayı iş gücü verilerini değerlendirdi.

Işıkhan, Orta Vadeli Program ve çalışma hayatını iyileştirmeye yönelik politikaların etkisiyle işsizlik oranının 29 aydır tek hanelerde seyrettiğini vurguladı. Bakan, eylül ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

İşsizlik oranı 1,1 puan azalarak yüzde 11,1'e geriledi

Bakan Işıkhan, kadınlarda işsizlik oranının uyguladıkları İş Pozitif ve Women Up gibi projelerin etkisiyle eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,1 puan azalarak yüzde 11,1'e gerilediğini vurguladı.

Gençlerin çalışma hayatına katılmalarını artırmak için yürütülen projelerin ve destek mekanizmalarının da olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerinin altını çizen Işıkhan, şunları kaydetti:

"İstihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz"

"Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,8 puan azalarak yüzde 14,9'a geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu.

İş gücümüz 35 milyon 566 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde planlı ve emin adımlar atmaya devam edecek, istihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz."