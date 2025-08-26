Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Hakem Kurulu kararına ilişkin açıklama

  1. Ekonomim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında aldığı karara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Memur ve memur emeklilerimizin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Hakem Kurulu; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7; 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam oranı üzerinde karar kılmıştır. Ayrıca 1.000 TL taban aylığı artışı da gerçekleşmiştir. Genele ilişkin mali ve sosyal haklarda kabul edilen 65 maddenin başta kamu görevlilerimiz, kamu emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

