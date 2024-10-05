Çam balı, üreticilerin yüzünü güldürdü! Hedef 20 bin ton rekolte

2020 yılında pandemi, 2021 yılında Muğla’da yaşanan Cumhuriyet tarihinin ene büyük orman yangınları ve yanan bal ormanları sonrası Muğla’nın Menteşe ilçesi sınırlarında yer alan kırsal Kıran, Sarnıç ve Denizova, Milas, Bodrum, Köyceğiz ve Datça ilçelerine çam balı üretimi için çok sayıda gezgin arıcı geldi.

Hedef 20 bin ton çam balı

Geçen yıl 13 bin 800 ton çam balı üretimi gerçekleşen Muğla’da bu yıl hedef 20 bin ton. Çam balı üretimi için bölgeye gelen gezgin arıcılar, ilk çam balı hasadını yaparken, meteorolojik şartların bu şekilde devam etmesi durumunda iki ve üçüncü hasatları yapabileceklerini açıkladılar.

“Bu sezon iyi geçecek”

Muğla’ya ailesi ile birlikte çam balı üretimi için gelen Adanalı bal üreticisi Mehmet Tilki, “Bugünlerde bal sezonu çok güzel. Bir haftadır çamda bal ışıl ışıl görünüyor. Çamlardaki basra böceği de süper var. Bu sene inşallah sezon iyi geçecek. Bu da havalara bağlı. Hava şartları böyle devam ederse bal üretimi devam eder. Hava şartlarına bağlı. Kasım ayına kadar bal üretimi devam eder. Rekolte arıya göre oluyor. Arı varsa yüksek rekolte alırsınız. Ama kovanda arı yoksa bal da yok. Arı varoasız temiz olacak. Temiz bal üretir o arı. Bu sezon iki kesim yapacağız. Birisi çiçek ve çam balı karışımı olacak. İkincisi ise sadece çam balı. Fiyat konusunda beklentimiz var ama bizim dediğimiz ve umduğumuz olmuyor. Biz bal kooperatifine bağlıyız. Çam balının tenekesi 3 bin civarındaydı. Bu sene de 3 binin üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Bal üretirsek bu bizi kurtarır” dedi.

Çam balı rekoltesi beklentisi 20 bin ton

Çam balı rekoltesini 20 bin ton olarak beklediklerini açıklayan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, tüketicileri taklit ve tağşiş bal konusunda uyardı. Saylak, “ Geçtiğimiz yıllardaki orman yangınları ve iklim şartları sebebi ile üretimi düşen çam balında bu sene 5 yıl aradan sonra 20 bin ton hedefe doğru yürüyoruz. 5 bin tonlara kadar düşmüştü çam balı üretimi. Oysa biz Türkiye’nin ve dünyanın da çam balı lideriyiz Muğla olarak. Muğla’daki yaklaşık 5 bin civarındaki arıcılarımızın 1 milyona yakın arı kovanı var. Şu anda Muğla’daki 13 bin arı konaklama noktasında il dışından gelen misafir, gezginci arıcılarımız ile birlikte bu arkı koloni sayısı 2 milyon kovanda çam balı üretimi yapılıyor. Bu sene şükürler olsun iklim şartları iyi gidiyor geçtiğimiz yıllara nazaran. Bereketli bir sezon geçiriyoruz” dedi.

“Üreticilerimiz sahte bal almasın”

Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, sadece çam balı değil, Muğla olarak katma değeri yüksek arı ürünleri de ürettiklerini belirterek, “Apiterapik Ürünlerin Üretilmesi AR-GE İnovasyon Merkezi projesini de hayata geçirdik valiliğimiz önderliğinde ve GEKA destekli. Muğla’daki arıcılarımızı sadece bal değil, arı sütü, arı zehri, polen ve propolis gibi çok sayıda ürün üretiyoruz. Bakanlığı'mız bu yıl devrim gibi bir karara imza attı. Özellikle arıcılık desteklemelerinde, yıllardır söylenen gezginci arıcıların mazot desteklemesi ve genç kadın işletmeciler desteğini yaklaşık üç katına çıkardı. Geçmişte kovan başına 60 lire destek alan arıcılar, bu yıl bakanlığımızın destekleri ile bu yıl 190 lirayı buldu. Tüketicilerimizden bir tek isteğimiz var. Lütfen güvenilir çam balı ürünlerini alınız. Taklit ve tağşiş yapan firmaları bizim web sitelerimizde görebilirsiniz. Onlardan sahte bal ya da başka ürünler almayınız” dedi.