Cam sektörü yasal düzenleme bekliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yurt dışından gelen ve haksız rekabet oluşturan plaka ve işlenmiş camların ülkeye girişinde denetim ve gözetimle ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiğini ifade etti.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından Sapanca'da Türk cam sektörü ihracatını uluslararası alanda daha da ileri taşıyacak stratejiler, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Cam Sektörü Çalıştayı" düzenlendi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, sektörün gerek ulaştığı hacim gerekse teknoloji düzeyiyleTürkiye'nin en ileri sanayi kollarından biri konumunda olduğunu belirterek, "Paydaşı olduğum ve düz cam sektöründen aldığımız yarı mamulü işleyip, katma değer katarak yapılan ihracatta firmalarımızın her geçen gün yeni pazarlara ulaştığını ve güvenilir, talep edilen tedarikçi olduğumuzu görmek bizleri gururlandırmaktadır.

Özellikle son dönemde yurt dışından gelen ve haksız rekabet yaratan plaka ve işlenmiş camların ülkemize girişinde denetim ve gözetimle ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekiyor. İnanıyoruz ki kısa sürede bu hususlarda da gerekli adımlar atılacak ve sektörümüzün önü açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Sektörün küresel ölçekte daha da iyi konuma gelebilmesi için dijital dönüşümü hızla tamamlaması gerektiğini vurgulayan Ardıç, bu kapsamda, daha yüksek teknolojili üretim için kısa, orta ve uzun vadeli yatırımların belirlenmesi, iş gücü becerilerinin geliştirilmesi ve inovasyon ekosisteminin büyütülmesi gerektiğini bildirdi.

Ardıç, sektörün daha fazla dinamizm kazanması için uygun ihracat ya da teşvik politikalarının uygulanmasını gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üretim maliyetlerini azaltıcı vergi düzenlemelerine gitmeli, sektörün yüksek enerji fiyatlarından etkilenmemesi yönünde önlemler alınmalıdır. Özellikle son dönemde firmalar için önemli bir sorun olan ara malı ve girdi maliyetleri konusunda kapsamlı politikalar üretmelidir."

Sektör büyümesini sürdürüyor

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Tansu Kumru da çalıştayda sektördeki gelişmeleri paylaştı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kumru, sektördeki büyümeye dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüyen sektörümüz, 2022 yılında da küresel ekonomideki yavaşlama, savaş ve enerji krizine rağmen yüzde 19 büyümeyle 1,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Böylece son 10 yılda yaptığımız ihracat 12 milyar doları geçti. Üstelik yüzde 79 yerli katma değer oranıyla yani her 100 dolarlık ihracatın 79 dolarını ülkemizde bırakarak, ekonomimize önemli katkılar sunduk.

Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında da bu ivmeyi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Sektörümüz 4,2 milyon tona ulaşan üretim kapasitesi, AR-GE ve teknoloji odaklı yüksek ürün kalitesi, değer zincirinin her alanındaki yetkin iş gücüyle geliştirdiği çözümler ve tam zamanında teslimat ilkesiyle özellikle katma değerli ürünlerde cam üretim üssü haline geldi. Bu sayede yeni pazarlara girerken mevcut pazarlardaki penetrasyonumuzu da artırdık."

Yoğun enerji kullanımı gerektiren sektörde ülkelerin enerji maliyet farklılıklarının haksız rekabete yol açtığını belirten Kumru, şunları ifade etti:

"Sektörümüz, enerji maliyetlerinin çok düşük olduğu çevre ülkelerden gelen ve haksız rekabet yaratan ithalatla mücadele ediyor. Bu bağlamda yerli üretimin korunması için Ticaret Bakanlığının destekleriyle uygulamaya geçirilen korunma önlemleri ve ilave gümrük vergisinin devamlılığıyla ihtiyaçlar doğrultusunda yeni uygulamaların devreye alınması sektörümüz açısından büyük önem arz ediyor.

Biz de sektörün tek ve koordinatör ihracatçı birliği olarak Bakanlığımız ile uyum içinde çalışarak, firmalarımızın rekabetçiliğini artırmaya devam ediyoruz."