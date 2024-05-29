Çamlıca Kulesi'ni 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Çamlıca Kulesi'ne İstanbulluların yanı sıra şehri ziyarete gelen turistlerin de ilgi gösterdiklerini belirtti.

İstanbul'un silüetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunan kulenin ziyaretçi akınına uğradığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Çamlıca Kulesi'ni bugüne kadar 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, dünyada 100 FM radyo yayınının aynı noktadan yapılabildiği tek yer olan Çamlıca Kulesi'nin 369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi olduğunu anımsattı.

"Yaz aylarında ve tatil dönemlerinde ziyaretçi sayıları artıyor"

İnteraktif alanlar ve sunduğu panoramik İstanbul manzarasıyla turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği kulede ziyaretçilerin ortalama gezi sürelerinin 1-1,5 saate ulaştığını anlatan Uraloğlu, "Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçi sayılarındaki artış, şehrin yükselen turizm potansiyelini de ortaya koyuyor. Özellikle yaz aylarında ve tatil dönemlerinde ziyaretçi sayıları artıyor. Kulenin farklı bölümlerinde, özel günler de dahil olmak üzere birçok etkinlik düzenleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, en gelişmiş insansı robotlardan olan Sophia'nın, geçen aylarda kulede radyodan canlı yayın yapmasıyla bir ilke imza atıldığına da işaret ederek şunları kaydetti:

"Ayrıca İstanbul'un manzarasına ek olarak, farklı noktaları panoramik olarak izleme deneyimi yaşatan çok boyutlu Seyyah 360 ve ayın karanlık yüzeyine seyahat deneyimi yaşatan dijital tema park 'Hedef Ay' ile de ziyaretçiler kulede keyifli zaman geçirme imkanı buluyor. Renkli etkinlikleri, teknik özellikleri ve mimarisiyle Çamlıca Kulesi, İstanbul'un yeni simgelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."