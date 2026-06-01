Çamurdan biyopetrol üretti, teknoloji ihraç etti

Altaca ve Firefly arasındaki anlaşma Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris’in katılımıyla imzalandı.

MEHMET KAYA

Türk enerji teknoloji şirketi Altaca Enerji, patentli kendi teknolojisiyle İngiltere’nin en büyük yeşil enerji projelerinden birini ihraç ediyor. 20 Mayıs günü, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği’nde, İngiliz Firefl y ile Altaca Enerji işbirliği anlaşmasını imzaladı. Sınırlı bir duyuru yapılan işbirliğinin detayları Altaca Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önoğlu katıldığı TRT Radyo 1 Ekonomi Günlüğü programında anlattı.

Önoğlu, yapılan iş anlaşmasının ötesinde, AR-GE yatırımıyla geliştirdikleri ve patent ile koruma altına aldıkları teknolojinin sektör için önemli bir atılım olduğunu vurguladı. Altaca Enerji’nin teknolojisi organik tüm atıklardan biyopetrol üretimi yapabilen teknolojiye sahip olduğunu belirten Önoğlu, Firefl y ile yapılan anlaşmanın İngiltere’de 20 adet kanalizasyon arıtma çamurundan biyopetrol üretimini kapsadığını açıkladı.

Aslında organik kaynaklardan dizel ve jet yakıtı üretme ispatlanmış bir teknoloji. Sorun ise bu üretimin verimi ve son derece katı olan jet yakıt standardına tam olarak uyuşabilmesi. Alper Önoğlu, bu seviyeye ulaştıklarını, patent ile teknolojilerini koruma altına aldıklarını ve İngiltere’deki şirketin de uzun araştırmalardan sonra Altaca’yı tercih ettiğini vurguladı. Yatırım tutarını söylememekle birlikte, Altaca’nın mühendislik ve donanımını üretip anahtar teslimi vereceği 20 atık işleme tesisi ve Chevron’un 1 büyük rafineri kuracağı proje büyüklüğünün, bu teknolojiye olan güvenin ispati olduğunu savundu.

Atıktan enerjide patent sahibi

Alper Önoğlu, geliştirdikleri teknoloji ile doğadan elde edilen hampetrole yakın seviyeye geldiklerini belirtti. Kanalizasyon atıklarının arıtımı sonrası ortaya çıkan çamurun sulu proses ile işlenmesini başardıklarını, elde edilen hidrokarbondaki oksijen seviyesini kabul edilebilir seviyeye kadar düşürdüklerini belirten Önoğlu, böylece işlenebilir bir biyolojik hampetrolü ürettiklerinin altını çizdi. Teorik olarak kendi teknolojileriyle üretilmiş bu biyopetrolden, doğadan elde edilen hampetrolden elde edilen diğer yakıtların da üretilebileceğini ancak ekonomik gerekçelerle ilk yatırım ilgisinin İngiltere’de jetyakıtı için oluştuğunu kaydetti.

Alper Önoğlu, Avrupa ve diğer ülkelerde, havayolu şirketlerine yakıtlarının belirli bir oranını atıktan üretilmiş olan “Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanma zorunluluğunun getirildiğini, yüzde 2’lerde olan bu oranın gelecekte artacağını, bu nedenle pahalı bir yakıt olan jet yakıtının bu tür bir yatırım için en karlı alan olarak ortaya çıktığını anlattı. Havacılıkta atıklardan elde edilen jet yakıtına “Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı” (Sustainable Aviation Fuel- SAF) deniliyor. Halen Türkiye’deki iki ayrı rafineri, atık yağlardan bu yakıtı üretmek için çalışma yürütüyor. Atık yağlardan üretim görece kolay teknoloji olarak dikkat çekiyor ancak atık yağın toplanma ve miktar zorlukları bulunuyor.

Aramadan petrol bulundu!

Bu teknoloji aramaya gerek kalmadan, elde bir hampetrol kaynağı olduğunu akla getiriyor. İngiltere’de ve Türkiye’de atık tesislerinden çıkan çamurum miktarı birbirine yakın. Yeni atık tesislerinin kurulmasıyla bunun daha da artması mümkün. Her iki ülkede yaklaşık 6 milyon ton arıtma çamuru çıkışı bulunuyor. Bu çamur yüksek oranda kirletici olduğu için yüksek sıcaklıklarda, örneğin çimento fabrikalarında yakılarak bertaraf ediliyor. Bu teknoloji ile bertarafı için para harcanan bir atık, ekonomik değere, üstelik Türkiye’nin ithalat bağımlısı olduğu bir ürüne dönüşüyor. Teorik olarak 100 birim atık çamurdan elde edilen hampetrolden, 6 birim jet yakıtı üretmek mümkün. İngiltere’de bu yatırımın başlamasında, girişimci şirkete atık çamurunu işlemesinin verilmesi ve tedariğinin düzenli haline getirilmesi. Türkiye’de atık tesislerinin tüm yükümlülüğü belediyelerde bulunuyor.

İş modeli: Teknoloji şirketi lisans bedeli alacak

Altaca ve Firefl y arasındaki anlaşma, Türkiye’de bir demo tesis kurulması, burada ürünün elde edilerek sertifikasının alınması yanında, İngiltere’de kurulacak işleme tesislerinin Altaca tarafından reaktör ve diğer donanımlarının imali, kurulması ve anahtar teslimi olarak tesisin yapılmasını içeriyor. Altaca, işletme aşamasında teknolojisinin lisansına ilişkin de pay alacak. Ayrıca, ürün lisansında Altaca’nın da ismi olacağı için, başka ülkeler yatırım yapmak istediğinde anlaşma yapabilecek.