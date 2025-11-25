Can Holding soruşturmasında adı geçen Ahmet Kırman, Koç Holding'den ayrıldı

Can Holding soruşturması kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilen eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Koç Holding bünyesindeki tüm aktif görevlerinden ayrıldığını bildirdi.

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) tarafından 25 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında açıklama yapıldı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz yönetim kurulunda 3 Nisan 2025 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ahmet Kırman görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız üye adayının belirlenmesi için çalışmalara başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler

yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

Ahmet Kırman'dan açıklama

Şişe Cam ve İş Bankası eski Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman ise konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde adımın yer aldığı ve halen devam eden soruşturma kapsamında sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmak, herhangi bir kuruluşun, kurumun veya şirketin haksız ve gereksiz tartışmaların parçası haline gelmesini önlemek ve bunların yanı sıra beklenti dışında gelişen aile sağlık durumuna bağlı mesuliyetlerimi yakın ilgi ile yerine getirebilmek için tüm aktif görevlerimden ayrılma kararı aldım.

Tüm süreçlere şeffaflıkla katkı vermeye devam edeceğimi ilgili makamların ve kamuoyunun bilgisine sunuyorum."