Çandır: Keçi varlığının yüzde 40’ı kayboldu

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Birleştirilmiş Meslek Komiteleri Toplantısı’na Antalya Valisi Hulusi Şahin de katıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Başkanı Ali Çandır, toplantıda Antalya tarım ve ekonomisi ile yaşanan sorunlar ve Borsa çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Borsa olarak tarımın nabzını tutmaya çalıştıklarını belirten Çandır, Antalya Valiliği ile yaptıkları iş birliği protokolü çerçevesinde, 19 Kasım’da Dijital Tarım Zirvesi yapacaklarını anımsattı.

Tarımda lider olan Antalya’nın tarımın dijitalleşmesine de öncülük edeceğini anlatan Çandır, Antalya’ya Hububat Lisanslı Depoculuğu kazandırmak istediklerini, projeyi BAKA desteğiyle yaşama geçireceklerini böylece, bölgede hububat üretimi ve ticaretini geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

YÖREX Fuarı Düselldorf’ta

Yerel ürünlere sahip çıkmak ve ekonomiye kazandırmak için 2010 yılında başlattıkları Yöresel Ürünler Fuarı’nı (YÖREX)’i bu yıl 19-21 Aralık’ta Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenleyeceklerini belirten Çandır, şunları kaydetti:

‘’Antalya standında da Antalya’nın yöresel ürünlerini sergilemek istiyoruz. Anadolu’nun müthiş yöresel zenginliğini dünyaya tanıtmayı hedefledik. Yerel ürünlerin ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. YÖREX ile birlikte Türkiye’de 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı bin 761’e ulaştı. Türkiye’de Coğrafi İşaretli ürün sayısını daha da artırmak istiyoruz. YÖREX Fuarı’nı uluslararası marka haline getirmek istiyoruz.’’

Keçi yetiştiriciliği teşvik edilmeli

Türkiye’de et tüketimindeki sıkıntıya dikkat çeken Ali Çandır, 19 Eylül’de Keçi Çalıştayı düzenleyerek keçi etini gündeme getireceklerini söyledi. Çandır, şöyle devam etti.

‘’Bu topraklara ait keçi gibi müthiş bir organik ürün var. Ancak son 30 yılda keçi varlığımızın yüzde 40’ını kaybettik. Antalya keçi varlığında ülkemizde 2. sırada. Bize ait olanı geliştirerek sofralarımıza sunmak istiyoruz. Türkiye’de et sorununu keçi yetiştiriciliği ile çözebiliriz. Keçi sayısını artırıp teşvik edilmeli. ”

Organize tarım bölgesi çalışmalarına başladıklarını dile getiren Ali Çandır, zor koşullara rağmen Türkiye için üretmek istediklerini ancak, yer konusunda sıkıntı yaşandığını sözlerine ekledi.

Vali Şahin: Çiftçi gülerse tüm ülke güler

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Antalya’da tarımın önemine dikkat çekerken, kent ekonomisi ve tabana yayılan zenginliğinin ana unsurunun tarım olduğunu söyledi. Vali Şahin, şöyle devam etti:

‘’Çiftçi gülerse tüm ülke güler. ‘Antalya’da domates fiyatı insanların mutluluğunu belirler” denilir. Domates iyi para ederse tüm Antalya mutlu olur. Antalya’nın ekonomisinin, ticaretinin, tabana yayılan zenginliğinin ana unsuru tarımdır. Evet, büyük bir turizm şehriyiz ama tarım kadar gelir adaletini dengeleyen başka bir sektörümüz yok.”

Antalya Ticaret Borsası’nın tarımın gelişimindeki rolüne dikkat çeken Şahin, “Sadece Antalya değil, Türkiye tarımı için de büyük görev yapıyorsunuz. Türkiye’de örtü altı sebzenin büyük çoğunluğunu Antalya üretiyor. Bu güç demek, ama diğer yandan da sorumluluk demek. Siz tüm ülkeyi beslemek gibi ağır bir yük altındasınız. Sorumluluk sahibi olarak hareket etmeniz lazım. Tarımda gelişen teknolojiyi kullanan Antalya’nın verimlilik konusunda da çok iyi durumda. Dijitalleşme başta olmak üzere birçok yeni teknolojide Antalya öncü bir kent.’’ dedi.

Antalya’da sürdürülebilir tarımın önemini de anlatan Vali Hulusi Şahin, şunları kaydetti:

‘’Antalya’nın taşının, toprağının, suyunun, havasının kıymetini bilmek lazım, muhafaza edip gelecek nesillerle aktarmak lazım. Sürdürülebilir tarım önemli. Önümüzde iklim krizi var. Yağış rejimi çok bozuk, yağmur ya yağmıyor ya da 6 aylık yağmur bir günde yağıyor, afet getiriyor. Artık operasyonlarımızı buna göre planlamamız lazım. Her şey bulunur ama toprak bulunmaz. Şehirlerimizi ona göre planlamalıyız. Şehirleri verimsiz arazilere kuralım. Verimli arazilerimizi tarıma ayıralım. İşimiz çok önemli ve kıymetli ama zor. Üretmek için herkesin seferberlik mantığıyla çalışması gerekir. Daha çok üretmek, istihdam sağlamak, ihraç etmek artık milli meseledir. Üretimde, ihracatta, istihdamda mütevazı olmayalım. Umarım Antalya olarak parmakla gösterilen şehir olmaya devam ederiz.”

Toplantıda, tarımda işçi sıkıntısı, Ukrayna’nın domates ve salatalıkta damping kararının etkileri, sulama suyu sıkıntısı, kırsaldan göç, tarım alanı sıkıntısı ele alındı.