Çandır: Yeşil dönüşüm için Türkiye'de seferberlik ilan edilmeli

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ‘’Sınırda karbon düzenlemeleri, yapay zekâ ve ambalaj mevzuatı gibi yeni kurallar Gümrük Birliği nedeniyle ülkemizi doğrudan etkilemektedir. Tarım ve sanayide yeşil dönüşüm için seferberlik ilan edilmeli’’ dedi.

Tarım sektörünün, 2010’dan bu yana artan maliyet baskısına rağmen ayakta kalmaya çalıştığını, bu yükü taşıyamayan üreticilerin sektörden çekildiğini belirten Çandır, şöyle devam etti: ‘’Çünkü tarım sektörü, maliyet belirleyen değil, maliyete katlanan bir sektördür. Girdiyi hangi fiyata alacağımıza biz karar vermiyoruz. Ama ürünü, oluşan piyasa fiyatına satmak zorunda kalıyoruz. Aradaki fark ise zarar hanesine yazılıyor. 2020’den bu yana üretici fiyatları 8,2 kat arttı. Girdi fiyatları 6,7 kat arttı. Tarımsal maliyet sadece gübre, mazot değildir. Maliyetlerin yarısından fazlası işçilik, kira, sulama ve finansmandır. Birinci önceliğimiz sektörümüzün kurulu kapasitesini korumak ve geliştirmek olmalıdır.’’

Hindistan ile yapılan yeni anlaşmalar ve ‘Made in Europe’” yaklaşımıyla şekillenen korumacı politikaların ihracatçılar açısından ilave riskler oluşturduğunu anlatan Ali Çandır, AB’nin artık tarifelerden çok standartlar üzerinden rekabeti belirlediğine dikkat çekti. Düşük karbonlu üretim, izlenebilirlik, dijital uyum ve sürdürülebilirliğin, AB pazarına girişin temel şartı hâline geldiğini dile getirdi.