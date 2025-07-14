Çankırı ve Uşak'taki bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki 6, Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki 3 ve merkezdeki 7 köy ve mahallede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yürütülecek.