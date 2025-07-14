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Çankırı ve Uşak'taki bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Çankırı ve Uşak'ın bazı köy ve mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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Çankırı ve Uşak'taki bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki 6, Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki 3 ve merkezdeki 7 köy ve mahallede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yürütülecek.

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