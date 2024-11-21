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Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 544 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 544 oldu.

Haber Merkezi
İHA
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Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 544 oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 68 bin 544 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,6’sını otomobil, yüzde 24,8’ini traktör, yüzde 19,4’ünü motosiklet, yüzde 13,7’sini kamyonet, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 1,0’ini minibüs, yüzde 0,8’sini otobüs, 0,5’ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı’da ekim ayında 383 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Çankırı’da ekim ayında 383 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 383 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 60,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile otomobil, yüzde 9,9 ile traktör ve yüzde 8,6 ile kamyonet, takip etti.

Öte yandan, Çankırı’da ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 144 adet azaldı.

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