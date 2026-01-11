Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde satılan bal rekorlar kitabına girdi

Ilgaz Dernekler Federasyonu, 29 Eylül 2025’te İstanbul’da öğrenciler için burs sağlamak amacıyla dikkat çeken bir açık artırma düzenledi. Etkinlikte, Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme’ye ait 1 kilo karakovan balı, iş insanı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 Euro'ya satın alındı.

Bu satışın ardından federasyonun girişimleriyle Ilgaz’da üretilen karakovan balı, “dünyanın en pahalı balı” unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

Rekorun resmiyet kazandığı sertifika, Kurşunlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen törende, Guinness’in resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal’a takdim edildi. Böylece Ilgaz balı, hem eğitime katkısıyla hem de kırdığı rekorla adını dünyaya duyurdu.

Anaçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilgaz Dernekler Federasyonu olarak bugüne kadar 4 müzayede gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu müzayedelerde tablo ve sanat eserleri satarak üniversite öğrencilerine burs geliri elde ettiklerini belirten Anaçal, şunları kaydetti:

"Bu yıl da hem üniversite öğrencilerimize burs geliri elde etmek hem de memleketimiz Çankırı'mızın, Ilgaz'ımızın tanıtımına katkı sağlamak, Ilgaz balını markalaştırmak üzere düzenlemiş olduğumuz müzayedemizde Ilgaz balını sattık. Müzayedede bir kilogram Ilgaz karakovan balı 11 bin 118 Euro'ya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Bu satıştan önce Guinness Rekorlar Kitabı'nda bulunan en yüksek rekor 10 bin Euro'ya. Dolayısıyla 11 bin 118 Euro'ya satılan Ilgaz balı Guinness Rekorlar Kitabı'nda artık dünyanın en pahalı olarak resmen tescil edilmiş durumda."

“Dünyanın en değerli ve en kaliteli balı olma iddiamız sürecek”

Ilgaz balının değerli olduğu için pahalı olduğunu dile getiren Anaçal, "Türkiye'nin tanıdığı Ilgaz dağlarında el değmeden birbirinden değerli çiçeklerden arıların elde etmiş olduğu bir bal olması dolayısıyla zaten balımız geçmişten günümüze çok değerliydi. Biz bu değerin daha da ön plana çıkması, bu değerin daha da markalaşması adına sosyal medya üzerinden düzenlemiş olduğumuz bu müzayede programı dolayısıyla bir rekora imza attık. Bundan sonra Ilgaz balı Türkiye'nin ve dünyanın en iyi, en kaliteli, en değerli balı olma iddiasını her gün daha da sürdürerek, daha da artırarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bal üreticisi Rıdvan Başeşme de 50 yıldır bal üreticiliği yaptığını belirterek, "1300 rakımda arıcılık yapıyorum ve hiçbir katkı maddesi yani insan eli olarak hiçbir katkı maddesiyle arıya müdahale etmiyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren balımızda sadece boş çerçeveyi kovana koyuyoruz, o boş çerçeveye arı ne yaptıysa onu alıp üreticiye sunuyoruz. Yani bunun içerisinde suni petek dahi yok. Tamamen arı tabiatta ne bulduysa, kovana ne getirdiyse o." diye konuştu.

Çankırı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Tamer de Çankırı'da 300'ün üzerinde üyeyle yaklaşık 20 bin kovanda bal üretimi yaptıklarını aktararak, "Kendi üreticimizi destekleyerek vatandaşa ilaç niyetine bal üretmenin peşindeyiz. Bugün de balımız rekorlar kitabına girdi. Balımız değerini bulmuş oldu. Bundan sonra da aynı aşkla ve şevkle saf, doğal bal üretimi yapmaya devam edeceğiz." dedi. Programa Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, dernek başkanları, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.