Çankırı’ya üniversite-sanayi iş birliğiyle kalkınma önerisi

Mehmet KAYA

ANKARA

EKONOMİ’ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Türk, nüfus azlığı nedeniyle ölçek ekonomisinden yeterince yararlanamayan ancak yüksek potansiyele sahip illerin, üniversite-sanayi-ticaret işbirliğiyle kalkınmasının ivme kazanabileceğini ve iş dünyası için somut, değerli çıktılar üretilebileceğini vurguladı.

Türk, “Üniversiteler artık sadece eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda yerel kalkınmanın itici gücüdür. Bilimsel bilgi ile yerel üreticiyi buluşturmak, teknolojik dönüşümü desteklemek ve nitelikli insan gücü yetiştirmek, üniversitelerin öncelikli görevleri arasında yer almalıdır” dedi.

Yükseköğretim Kurumu’nun TOBB ile 81 ili kapsayan mesleki eğitim başlattığını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitim başta olmak üzere üniversite-iş dünyası işbirliğini sürekli programlarla desteklediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın de sanayi-üniversite işbirliğine yönelik yıllardır programlar oluşturduğunu hatırlatan Sezai Türk, “Çankırı için Karatekin Üniversitesi, bu noktada kritik bir rol oynayabilir. Üniversitenin sanayi ile iş birliğini güçlendirmesi, araştırma çıktılarının sanayiye aktarılması ve teknokentin etkin kullanımı, Çankırı’nın ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacaktır” dedi.

Model önerileri: AR-GE ve inovasyon işbirliği

Mehmet Sezai Türk, Almanya’daki Fraunhofer Enstitüleri ve ABD’deki MIT Sanayi İşbirliği gibi büyük ölçekli örneklerin yanı sıra, Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi’nin KOBİ’lerle inovasyon kapasitesini güçlendiren işbirliği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün AR-GE merkezinin Türkiye’de en yüksek ticarileşme oranına ulaşması gibi başarıları örnek göstererek, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin sanayi, iş dünyası ve il yönetimiyle kuracağı işbirlikleriyle benzer sonuçlar elde edebileceğini vurguladı.

Bu doğrultuda Prof. Dr. Türk, üniversite laboratuvarlarının Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile iş birliği içinde sanayicilerle ortak AR-GE ve inovasyon projelerinde değerlendirilmesini, Yakınkent, Çerkeş, Şabanözü ve Korgun OSB’lerdeki firmaların yanı sıra bölge dışındaki sanayici ve iş insanlarıyla ürün, ticaret ve hizmet odaklı somut projeler geliştirilmesini önerdi. Türk, ayrıca Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesi başta olmak üzere kamu kurumlarının bu süreçte katalizör rolü üstleneceğini vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, somut sonuçlar doğuracak, ekonomik değer ve fayda üretecek adımların planlanmasının kritik önemine dikkat çekerek, “Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin Mühendislik, Fen ve Orman fakülteleri, ÇTSO’ya üye işletmelerin teknolojik gelişim ihtiyaçlarına yönelik AR-GE projeleri gerçekleştirebilir. Tuz madenciliğinde yenilikçi üretim yöntemleri geliştirilmesi, ÇAKÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin ÇTSO üyelerinin patent, inovasyon ve ürün geliştirme süreçlerine destek sağlaması, ayrıca KOBİ’lerin dijital dönüşüm, yeşil üretim ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda yenilikçi adımlar atması ve bu çalışmaların katma değer yaratacak şekilde yapılandırılması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Mehmet Sezai Türk, Çankırı’nın mevcut gücünü de harekete geçirecek, tarım ve gıda teknolojileri geliştirilmesi için, organik tarım, kurutulmuş sebze-meyve gibi daha yüksek katma değerli ürünler için ÇAKÜ’nün Kimya veya Orman Mühendisliği ile işbirliği yapılmasını, yine bu bölümle tuz mağarasının turizm veya sağlık (haloterapi) amaçlı kullanımı için proje uygulanmasını önerdi.

Prof. Dr. Türk, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yeni kurulan teknokentle dinamik bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasını önererek, ÇAKÜ ve ÇTSO’nun kapsamlı bir iş birliği protokolüyle, kuluçka aşamasından start-up’lara ve sanayileşmeye uzanan güçlü bir girişimcilik ekosistemi hayata geçirebileceğini belirtti. Ayrıca Türk, sosyal bilimler alanında çevre bilinci, kadın girişimciliği ve Ahilik Bursu gibi yenilikçi burs programlarının hayata geçirilmesini, Çankırı’nın tanıtımı için ise sosyal, ekonomik ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesini önerdi.

Üniversite insan kaynağını harekete geçirebilir, gençlerin gidişi önlenebilir

Gençlerin ilden ayrılmasını önleyecek yollardan birinin Üniversite’nin gücünün insan kaynağını harekete geçirmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Türk, geçmişte birim ve bölüm koordinatörü olarak görev yaptığı Ankara Büyükşehir-Gazi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen BELTEK projesini örnek vererek, CNC operatörlüğünden 3D yazıcı kullanımına, yazılımdan robotik otomasyona kadar sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda 131 bin kursiyere eğitim sağlandığını vurguladı. İnsan kaynağı ihtiyacı için Çankırı’nın ihtiyacı olan alanlarda Çankırı Belediyesi ve sanayicilerin işbirliğiyle çalışılması gerektiğini belirten Sezai Türk, “Bu yolla, sanayinin ihtiyaç duyduğu ara kademe teknik elemanlar yetiştirilebilir, genç işsizliğine etkili çözümler üretilebilir, üniversite mezunlarına pratik beceriler kazandırılabilir ve yerel istihdamı güçlendirerek Çankırı’dan göçün önüne geçilebilir” dedi.