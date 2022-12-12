Cansızlar: Ekonomide nadir rastlanan 'dördüz açık' ortaya çıktı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Atılım Üniversitesinde düzenlenen konferansta, 2023 yılına girerken son dönem gelişmeler ve temel makroekonomik riskler çerçevesinde ekonomik program ve kamu maliyesi değerlendirmesi yapıldı. İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Mithat Üner ve Rektör Prof.Dr. Yıldırım Üçtuğ’un açılış konuşmalarının ardından yapılan panelde, bozulan beklentilerin yatırım kararlarını etkilediği, seçim harcamaları nedeniyle 2023 yılı büyümesinin beklenenin üzerinde gerçekleşeceği, tasarrufl arın yatırımları finanse etmekte yetersizliği, vergide istisna ve muafiyetlerin azaltılması gerekliliği, tahminlerdeki tutarsızlığın ekonomik programa güveni azalttığı konuları ön plana çıktı.

KAMU MALİYESİNDEKİ SON GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

DOĞAN CANSIZLAR

HAZİNE GARANTİLERİ BÜTÇEYE YÜK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Küresel resesyon beklentilerinin güçlenmeye başladığını belirten Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı Doğan Cansızlar, Merkez Bankası’nın açıkladığı enfl asyon hedefi nin gerçekçi olmadığını, 2023 yılında küresel resesyonun bile enfl asyonu düşürmeyeceğinin tartışıldığını bildirdi.Faiz indiriminin başladığı dönemden bu yana enfl asyonun yüzde 19’dan yüzde 85’e çıktığını dile getiren Doğan Cansızlar, “Nadiren rastlanan “dördüz açık” ortaya çıktı; cari açık, diş ticaret açığı, bütçe açığı, döviz açığı aynı anda verilmeye başlandı” dedi.

PROF. DR. NEVZAT SAYGILIOĞLU

KREDİ ALMAK NEREDEYSE İMKANSIZLAŞTI

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı ve EKONOMİ Gazetesi yazarı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, reel sektörün sıkıntıda olduğunu söylerken, seçici kredi politikaları sonucunda bankalardan kredi almanın neredeyse imkansızlaştığına değindi. Bankaların yüksek faizle mevduat toplayıp düşük faizle kredi verdiğini anlatan Saygılıoğlu, bütçenin yıl sonuna kadar yetmeyeceğini, seçim sonucu ne olursa olsun ek bütçe çıkacağını kaydetti.İstisna ve muafi yetin azaltılması gerektiğini kaydeden Saygılıoğlu, “Vergi mevzuatında en sık değişiklik yapılan dönemini yaşıyoruz; vergi erozyonu ile karşı karşıyayız” dedi.

FATİH ÖZATAY

TASARRUFLAR YATIRIMLARI FİNANSE ETMEYE YETMİYOR

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi ve EKONOMİ Gazetesi yazarı Fatih Özatay:, ekonominin temel sorunlarının birinin yüksek enfl asyon olduğunu belirtirken, negatif büyüme eğiliminin dördüncü çeyrekte de süreceğini bildirdi. Tasarrufl arın yatırımları bile fi nanse etmeye yetmediğini dile getiren Özatay, yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içinde yüzde 3 olan payının çok düşük olduğunu belirtti. KKM’nin kademeli olarak kaldırılarak, koşullu gelir garantilerinin gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Özatay, adil bir hukuk sistemi, ihale yasasının iyileştirilmesi, kayıt dışı ile etkin mücadele ile kamu kaynağının artacağını, verimliliğin de yükseleceğini anlattı.

PROF.DR. HAKKI HAKAN YILMAZ

TAHMİN HATASI ARTINCA PROGRAMA GÜVEN AZALIYOR

Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Türkiye’de makro mali göstergelerde tahminlerle gerçekleşmeler arasındaki farkın artmaya başladığını, tahmin hatalarındaki yükselişin ise ekonomik programlara olan güveni azalttığı tespitini paylaştı. Enfl asyon hedefi nde bu yılki sapmanın yüzde 600’ü bulacağını dile getiren Yılmaz, kamu maliyesinde görünümün bozulmaya devam ettiğini kaydetti.

DOÇ.DR. HÜLYA SAYGILI

BOZULAN BEKLENTİLER YATIRIM KARARLARINI DA ETKİLEDİ

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr Hülya Saygılı, özellikle enerji ve aramalı enfl asyonunun AB ülkelerine göre radikal şekilde yükseldiğini söyledi. Bu kalemlerde döviz geçişkenliğinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Saygılı, enfl asyonda geleceğe yönelik beklentilerin çok bozulduğunu, bunun yatırım kararlarını da etkilediğini aktardı.