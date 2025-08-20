  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Canva, 42 milyar dolarlık hisse satış sürecine girdi
Takip Et

Canva, 42 milyar dolarlık hisse satış sürecine girdi

Avustralya merkezli tasarım platformu Canva, çalışanlarına yönelik yeni bir hisse satış süreci başlattı. bu işlem, şirketin değerlemesini 42 milyar dolara yükseltti. Böylece Canva, 2024 yılında ulaştığı 32 milyar dolarlık değerlemenin oldukça üzerine çıkmış oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Canva, 42 milyar dolarlık hisse satış sürecine girdi
Takip Et

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre satış kapsamında, Canva çalışanlarının ellerindeki hisseleri hem mevcut hem de yeni yatırımcılara devredebilecekleri bildirildi. Alıcılar arasında Fidelity Management & Research Company ile JPMorgan’ın varlık yönetimi birimi de yer aldı. Bu tür işlemler genellikle halka arz öncesinde çalışanlara likidite sağlamak ve yatırımcı ilgisini sürdürmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Şirket yapay zeka destekli araçlarla ürün yelpazesini genişletiyor

2013 yılında kurulan Canva, sosyal medya içerikleri, sunumlar, posterler ve farklı tasarım ürünleri için kullanıcı dostu araçlar sunuyor. Şirket, özellikle son dönemde yapay zeka destekli özelliklerle ürün gamını genişletmeye odaklandı. Nisan ayında tanıtılan yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme aracı, şirketin Adobe ve Figma gibi güçlü rakiplerle rekabet gücünü artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Platformun aylık kullanıcı sayısı 240 milyona ulaştı

Canva’nın yıllık gelirinin 3,3 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Platformun aylık aktif kullanıcı sayısının ise 240 milyon seviyesinde olduğu bildirildi. Henüz resmi bir halka arz planı duyurulmamış olsa da analistler, çalışanlara yönelik başlatılan hisse satışının olası bir halka arz sürecine hazırlık niteliğinde olabileceğini belirtiyor.

Ekonomi
İTO/Avdagiç: Enflasyonla kur arasındaki korelasyon kayboldu, büyük baskı altındayız
Enflasyonla kur arasındaki korelasyon kayboldu, büyük baskı altındayız
Ticaret Bakanlığı: Suriye'nin ithalat sınırlaması geçici bir uygulama
Suriye'nin ithalat sınırlaması geçici bir uygulama
Borçluları ilgilendiriyor! Yakının aranması suç sebebi
Borçluları ilgilendiriyor! Yakının aranması suç sebebi
Son dakika... Memur Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Son dakika... Memur Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Vergi rekortmenleri listesine bankalar damga vurdu
Vergi rekortmenleri listesine bankalar damga vurdu
Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 5 yılda üç kadın öne çıktı
Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 5 yılda üç kadın öne çıktı