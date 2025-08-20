Canva, 42 milyar dolarlık hisse satış sürecine girdi

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre satış kapsamında, Canva çalışanlarının ellerindeki hisseleri hem mevcut hem de yeni yatırımcılara devredebilecekleri bildirildi. Alıcılar arasında Fidelity Management & Research Company ile JPMorgan’ın varlık yönetimi birimi de yer aldı. Bu tür işlemler genellikle halka arz öncesinde çalışanlara likidite sağlamak ve yatırımcı ilgisini sürdürmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Şirket yapay zeka destekli araçlarla ürün yelpazesini genişletiyor

2013 yılında kurulan Canva, sosyal medya içerikleri, sunumlar, posterler ve farklı tasarım ürünleri için kullanıcı dostu araçlar sunuyor. Şirket, özellikle son dönemde yapay zeka destekli özelliklerle ürün gamını genişletmeye odaklandı. Nisan ayında tanıtılan yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme aracı, şirketin Adobe ve Figma gibi güçlü rakiplerle rekabet gücünü artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Platformun aylık kullanıcı sayısı 240 milyona ulaştı

Canva’nın yıllık gelirinin 3,3 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Platformun aylık aktif kullanıcı sayısının ise 240 milyon seviyesinde olduğu bildirildi. Henüz resmi bir halka arz planı duyurulmamış olsa da analistler, çalışanlara yönelik başlatılan hisse satışının olası bir halka arz sürecine hazırlık niteliğinde olabileceğini belirtiyor.