Capital Economics enflasyon verileri sonrası faiz öngörüsünü açıkladı

TÜİK’in açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre, fiyatlar aylık %3,23, yıllık ise %33,29 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Capital Economics’ten Jason Tuvey, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen TCMB’nin faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü. Tuvey, bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık bir indirim beklediklerini ve yıl sonunda politika faizinin mevcut 40,50 seviyesinden 35,50’ye düşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Jason Tuvey tarafından hazırlanan analiz şu şekilde;

“Enflasyon yükseliyor ancak TCMB'nin gevşeme döngüsünü yavaşlatması için yeterli değil. Geçen ay Türkiye'de manşet enflasyonun yıllık bazda %33,3'e yükselmesinde büyük ölçüde gıda enflasyonundaki artış etkili oldu.

Çekirdek enflasyonun düşmeye devam etmesi nedeniyle merkez bankasının önümüzdeki toplantılarında 250 baz puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini düşünüyoruz.

Ayrıntılı veriler, yaz aylarında yaşanan sıcak hava dalgasının etkisiyle gıda enflasyonunun büyük ölçüde sorumlu olduğunu gösterdi.

Gıda enflasyonu ağustos ayında yıllık %33,3'ten eylül ayında yıllık %36,1'e çıktı ve fiyatlar aylık bazda %4,6 arttı.

Yükseköğretim enflasyonu da genel enflasyon oranını yukarı çekti. Diğer alanlarda ise daha rahatlatıcı veriler vardı. Özellikle, eğitim enflasyonundaki artışa rağmen çekirdek enflasyonun tamamı ağustos ayında yıllık %33’ten yıllık %32,5'e geriledi.

Manşet enflasyondaki artış, merkez bankası için bir miktar ihtiyatlılık gerektirebilir. Ancak şimdilik, önümüzdeki toplantılarda 250 baz puanlık faiz indirimlerine devam edilerek bir haftalık repo faizinin şu anki %40,50'den yıl sonuna kadar %35,50'ye indirilebileceğini düşünüyoruz.

Gelecek yıl da gevşemenin devam etmesini ve faizlerin 2026 sonu itibarıyla %25,00'e düşmesini bekliyoruz.”