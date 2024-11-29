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Capital Economics: TCMB'nin politikaları meyvelerini veriyor

Büyüme verilerine yönelik yaptığı değerlendirmede, Capital Ekonomics’ten Nicholas Farr, “Merkez Bankası tarafından uygulanan politika sıkılaştırması ekonominin yeniden dengelenmesine yardımcı oluyor” dedi.

Haber Merkezi
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Capital Economics: TCMB'nin politikaları meyvelerini veriyor
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Capital Economics'ten Nicholas Farr, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasının meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Farr yayımladığı bir notta, Türkiye ekonomisinin ikinci ve üçüncü çeyrekteki dönemsel daralmanın, TCMB'nin faiz oranlarını geçen yıl ile 2024'ün başı arasında baş döndürücü bir şekilde yüzde 50'ye çıkardıktan sonra Türkiye'nin teknik resesyona girdiği anlamına geldiğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci ve üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. 

"Üçüncü ve revize edilen tahminlere göre ikinci çeyrekteki daralma, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını geçen yıl ile 2024'ün başları arasında yüzde yüzde 50 gibi baş döndürücü bir oranda artırmasının ardından Türkiye'nin teknik resesyona girdiği anlamına geliyor" diyen Farr, “Merkez Bankası tarafından uygulanan politika sıkılaştırması ekonominin yeniden dengelenmesine yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Farr, "Merkez Bankasının uyguladığı politika sıkılaştırması ekonominin yeniden dengelenmesine yardımcı oluyor. Politika yapıcılar artık faiz oranlarını düşürmeyi düşünebilirler" dedi.

Ekonomist, enflasyonun hala güçlü olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

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