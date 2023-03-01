Capital Economics'ten Türkiye büyümesinde aşağı yönlü revizyon

Capital Economics ekonomisti Liam Peach, Türkiye'de 2022 yılında yüzde 5,6 olan ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2'ye doğru yavaşlamasını bekliyor.

Ekonominin güçlü olmaya devam ettiğini ancak, özel tüketimin yavaşlayacağını ve bunun büyüme için bir engel olmaya devam edeceğini belirtti.

Depremlerin ekonomiye etkisinin ise bölgenin yeniden inşasının yatırımları büyütecek olması nedeniyle, büyük olasılıkla sınırlı ve kısa vadeli olacağını vurguladı.

Peach, "Para politikasın Mayıs ayındaki seçimler öncesinde aşırı gevşek olmaya devam etmesi ve tüketimin güçlü kalmasının enflasyon baskılarını yoğun tutacak olması endişe verici. Enflasyonun yüksek seviyelerde kemikleşmesi ve büyük bir kur ayarlamasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.