Capital Economics’ten uyarı: Enerji fiyatları TL üzerinde baskı yaratabilir

Dolar/TL kuru, güne başlarken 44,21 seviyesini aşarak tarihindeki en yüksek değere ulaştı.

Piyasa, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının Türkiye ekonomisine potansiyel etkilerini dikkatle takip ediyor.

Capital Economics Ekonomisti Liam Peach, enerji fiyatlarındaki uzun süreli ve daha büyük bir artışın Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceği öngörüsünde bulundu.

Peach, böyle bir durumun Türk Lirası üzerinde tekrar aşağı yönlü bir baskı yaratabileceğini ve ekonomideki dengeleme sürecini geciktirebileceğini tahmin etti.