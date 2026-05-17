Capital Intelligence Ratings Türkiye notlarını korudu

Capital Intelligence Ratings (CI Ratings), Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu (LT FCR) ve uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu (LT LCR) 'BB-' seviyesinde teyit etti. Kuruluş ayrıca kısa vadeli yabancı ve yerel para notlarını da 'B' seviyesinde korudu. Not görünümü ise "stabil" olarak bırakıldı.

CI Ratings, değerlendirmesinde 2023 ortasından bu yana uygulanan daha tutarlı ve ihtiyatlı makroekonomik, para ve maliye politikalarının yatırımcı güvenini desteklediğini, makro-finansal dengesizliklerin kademeli olarak azalmasına katkı sağladığını ve ekonominin dayanıklılığını güçlendirdiğini belirtti.

Kuruluş, yetkililerin fiyat istikrarını yeniden tesis etmek, uluslararası rezervleri artırmak ve yurtiçi finansal piyasaların işleyişini iyileştirmek amacıyla genel olarak sıkı para ve maliye politikası bileşimini sürdürdüğünü vurguladı.