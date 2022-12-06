Cardata, 10 yılda 2,3 milyar tekil dataya ulaştı

Gelişim yolunda inovatif çözümler sunma ilkesiyle çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cardata, kuruluşunun 10. yılında sektördeki yerli tek veri şirketi olarak dikkat çekiyor. Cardata, mobil aplikasyon üzerinden kolayca veri elde edilebilen bir sisteme sahip. Bu sistem içeriğinde her bir datayı, gün, ay ve yıl dahil olmak üzere güncelleyen, sürdürülebilir bir veri sağlayıcı olarak hizmet veren şirket, geniş kapsamlı çıktılarıyla sektöre fayda sağlayarak öne çıkmaya devam ediyor.

25 otomobil markasına hizmet veriyorlar

Cardata olarak bayi, sigorta şirketleri, filo kiralama şirketleri ve internet otomotiv portallarına veri sağladıklarını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Geride bıraktığımız 10 yılda sektörün en değerli veri analizi firması olmayı başardık” dedi. Cardata’nın sahip olduğu geniş eko sistemiyle iş ortaklarının sayısını hızla artırdığını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, “Cardata eko sisteminde, 25 otomobil markası, 30 sigorta şirketi, 750 bayi ve galeriyi içeren satıcılar yer alıyor. Kaliteli ve doğru bilgiyi otomotiv sektörü ve kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyoruz. Yenilenen mobil aplikasyonumuzla da Türkiye’de ilkleri hayata geçirme alışkanlığımızı sürdürüyoruz. Mobil aplikasyonumuzla, geniş veri tabanımızı kullanıcı dostu arayüzümüzle kullanıma sunuyoruz” diye konuştu. Cardata’nın geçtiğimiz 10 yılda önemli bir veri tabanına ulaştığını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “10 yılda Türkiye’de satılan araçların marka model datası, donanım, fiyat, teknik dataları ve ikinci el datası olarak 2,3 milyar adetlik tekil dataya sahip bir şirket haline geldik” dedi.