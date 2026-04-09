Cargill, Türkiye’yi bölgesel merkezden üretim ve inovasyon üssüne dönüştürüyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Cargill, Türkiye’de 65 yılı aşan faaliyet geçmişiyle yalnızca üretim kapasitesini büyüten bir şirket olmanın ötesinde, gıda sanayisinde teknoloji, tedarik güvenliği ve sosyal kalkınma alanlarında da etkisini artırıyor. İstanbul’daki merkez ofisinin yanı sıra Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya’da bulunan uluslararası standartlardaki dört üretim tesisiyle faaliyet gösteren şirket, 700’ü aşkın çalışanıyla üretim zincirinin önemli halkalarından birini oluşturuyor. Türkiye’de 1992 yılında açılan merkez ofisin zaman içinde Orta Doğu, ardından Afrika operasyonlarının da yönetildiği bölgesel merkez haline gelmesi, şirketin Türkiye’ye duyduğu güvenin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Murat Tarakçıoğlu, Türkiye’nin güçlü tarımsal altyapısı, üretim kültürü ve stratejik coğrafi konumuyla Cargill için uzun vadeli yatırım yapılan ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını belirterek, “Türkiye, sadece mevcut operasyonlarımız açısından değil, gelecekteki büyüme planlarımız bakımından da çok güçlü bir merkez. Burada üretim yaparken aynı zamanda bölgeyi yöneten, yeni ürün geliştiren ve çevre ülkelere değer taşıyan bir yapı kuruyoruz” dedi.

1 birimlik katkı, 5,4 birimlik ekonomik büyüme etkisi yaratıyor

Şirketin Türkiye ekonomisine etkisi bağımsız ekonomik analizlerle de ortaya konuyor. Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin katkısıyla hazırlanan ekonomik etki analizine göre Cargill’in Türkiye ekonomisine yaptığı her 1 birimlik doğrudan katkı, toplamda 5,4 birimlik ekonomik büyüme etkisi yaratıyor. Şirketin doğrudan sağladığı 825 kişilik istihdam ise tedarik zinciri, lojistik, tarım ve bağlantılı sektörlerle birlikte toplam 14 bin 34 kişilik istihdam etkisi oluşturuyor. Tarakçıoğlu, bu çarpan etkisinin özellikle yerli üreticiler ve tedarikçiler açısından önemli bir ekonomik hareketlilik yarattığını vurguladı.

Premium ürünlere odaklandı

Cargill’in son dönemde büyüme stratejisinin merkezinde katma değerli ürünler bulunuyor. Profesyonel mutfaklar, oteller, pastacılık sektörü ve gıda sanayisine yönelik geliştirilen premium ürünler, şirketin Türkiye’deki inovasyon yaklaşımını öne çıkarıyor. Özellikle Veliche markasıyla profesyonel çikolata kullanıcılarına yönelik üst segment çözümler sunulurken, Vanova markasıyla kalite standardı ve performans sürekliliği sağlanıyor. Tarakçıoğlu, profesyonel mutfaklarda en büyük beklentinin ürün standardizasyonu olduğunu belirterek, her üretimde aynı sonuçları veren ürünlerin pazarda önemli karşılık bulduğunu ifade etti.

Gıda sanayisinde ithal girdilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar da şirketin öncelikleri arasında yer alıyor. Özellikle ketçap, sos ve benzeri ürünlerde kullanılan modifiye nişasta üretiminde Türkiye’de yeni bir kapasite oluşturuluyor. Daha önce yalnızca ithalat yoluyla temin edilen adipat modifiye nişastanın yerli üretimine başlanmasıyla yıllık yaklaşık 15 milyon dolarlık ithalatın ikame edilmesi hedefleniyor. Tarakçıoğlu, bu ürünlerin sadece maliyet avantajı sağlamadığını, aynı zamanda yerli sanayinin dış tedarik risklerini azaltarak daha güçlü hale gelmesine katkı sunduğunu belirtti.

27 ilde yaklaşık 8 bin çiftçiye ulaştı

Şirketin tarım odaklı projeleri de üretim tarafındaki katkıyı doğrudan sahaya taşıyor. 2019 yılında başlatılan “1000 Çiftçi 1000 Bereket” programı bugün 27 ilde yaklaşık 8 bin çiftçiye ulaştı. Yaklaşık 1,5 milyon dekar alanda uygulanan program kapsamında çiftçilere dijital tarım araçları, veriye dayalı sulama önerileri, özel eğitimler ve danışmanlık desteği sağlanıyor. Program sayesinde katılımcı çiftçilerin veriminde yüzde 20’ye, kârlılıklarında ise yüzde 39’a varan artış elde edildi. Kadın üreticilerin tarımsal üretimde daha fazla yer alması amacıyla programa dahil edilen kadın çiftçi modülüyle 500 kadın üretici sisteme katıldı.

İznik Gölü için kolları sıvadı

Su kaynaklarının korunmasına yönelik projeler de Cargill’in sürdürülebilirlik yaklaşımında önemli yer tutuyor. İznik Gölü çevresinde yürütülen su geri kazanım projesi kapsamında 234 tarla üzerinde sensör destekli sulama modeli uygulanıyor. Toprağın nem ihtiyacını anlık ölçen sistemler sayesinde çiftçilere özel sulama önerileri sunulurken, ortalama yüzde 18 oranında su tasarrufu sağlanıyor. İlk etapta yüz binlerce metreküplük su tasarrufu elde edilen projede ikinci fazda 1 milyon metreküp tasarruf hedefleniyor.

Cargill’in sosyal etki projeleri arasında yer alan Orhangazi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ise yerel kalkınma anlayışının farklı bir boyutunu oluşturuyor. Modern altyapıya sahip merkezde sokak hayvanlarının tedavi, rehabilitasyon ve bakım süreçleri uluslararası standartlarda yürütülüyor. Deprem sonrası bölgede oluşturulan Adıyaman Destek Market projesiyle de iki yıl içinde 87 binden fazla kişiye ulaşıldı. Temel ihtiyaç desteğinin yanı sıra üreticilere yem desteği sağlanan projede, sosyal yardımdan yararlanan bireylerin istihdama dahil edilmesiyle kalıcı sosyal etki oluşturuldu. Tarakçıoğlu, önümüzdeki dönemde hem üretim tarafında hem de sosyal fayda alanında yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Türkiye’de yalnızca bugünü değil geleceği inşa eden bir paydaş olmak istiyoruz. İnovasyon, sürdürülebilir ve toplumsal fayda ekseninde attığımız her adımı uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.