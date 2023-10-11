Cari açık ağustosta 619 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos ayında cari işlemler hesabı 619 milyon dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, 6 milyar 149 milyon dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler hesabında açık, 59 milyar 98 milyon dolardan 56 milyar 964 milyon dolara indi. Yılın ilk 8 ayında cari açık, 43 milyar 132 milyon dolara çıktı.

Net hata noksan kaleminde ağustos ayında 4 milyar 583 milyon dolar fazla oluşurken, ilk 8 aylık fazla 3 milyar 94 milyon dolar oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7.266 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.749 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 922 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 141 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 106 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 880 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 131 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 382 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 152 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 83 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 141 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 121 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 20 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1.294 milyon dolar net kullanım, Genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 122 milyon dolar ve 679 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 5.134 milyon dolar net artış olmuştur."