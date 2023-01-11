Cari açık kasımda 3.7 milyar dolar

Cari işlemler hesabı, kasımda 3 milyar 666 milyon dolar açık verdi. Ocak-Kasım dönemi cari işlemler açığı 41 milyar 814 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış açık, 45 milyar dolar olarak kaydedildi.

TCMB verilerine göre; kasımda, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 122 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 683 milyon dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 648 milyon dolar olarak kaydedildi.

Birincil gelir dengesi kalemi 240 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon dolar net giriş kaydetti.

538 milyon dolar portföy girişi

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 775 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 538 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 300 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 65 milyon dolar net satış yaptı.

Resmi rezervlerde kasımda 3 milyar 613 milyon dolar net artış oldu.

Net hata noksan 899 milyon dolar

Net hata noksan kalemi kasımda 899 milyon olarak olarak gerçekleşirken, 11 aylık net hata noksan 22,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.