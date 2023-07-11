Cari açık mayısta 8 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı cari işlemler dengesini açıkladı. Buna göre, cari denge mayıs ayında beklentilerin üzerinde 7,93 milyar dolar açık verdi. Beklenti 6,8 milyar dolar açık vermesi yönündeydi. Yıllıklandırılmış olarak ise, açık 59,96 milyar dolar oldu.

Cari açık ocak-mayıs döneminde 37,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net hata ve noksan mayısta -7,4 milyar dolar olurken; ocak-mayıs döneminde -13,69 milyar dolar oldu.

Cari işlemler hesabı, nisanda aylık bazda 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açık, yıllık bazda 57,8 milyar dolara ulaşmıştı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10.480 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3.858 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3.050 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 1.320 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 9 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

Resmi rezervlerde 16,6 milyon dolar azalış

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 89 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1.412 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 630 milyon dolar ve 90 milyon dolar net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 52 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, diğer sektörler 102 milyon dolar net geri ödeme yapmıştır.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.014 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 59 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 63 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 4 milyon dolar net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 49 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 725 milyon dolar ve 37 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 16.578 milyon dolar net azalış olmuştur."