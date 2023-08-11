Cari denge 20 ay sonra fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı cari işlemler dengesi açıklandı. Buna göre, cari işlemler hesabı haziran ayında 674 milyon dolar fazla verdi. Ekonomistlerin beklentisi 300 milyon dolar fazla geleceği yönündeydi. Cari hesap, en son 2021 yılı Ekim ayında 4,1 milyar dolar olarak fazla vermişti.

Yıllıklandırılmış cari açık 56,49 milyar dolar olurken, yılın ilk 6 ayında açık 36,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Net hata noksan kalemi 5,5 milyar dolar fazla verirken; önceki ay 7,5 milyar dolar açık vermişti. Net hata ve noksan, ocak-haziran döneminde ise 7,15 milyar dolar açık verdi.

TCMB'nin açıklamasında şu bilgiler verildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5.584 milyon dolar fazla vermiştir.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.697 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5.019 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4.203 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 151 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan girişler 135 milyon dolar

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1.797 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1.089 milyon dolar ve 46 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 72 milyon dolar ve 3 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 686 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.653 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 757 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2.410 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 97 milyon dolar ve 458 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir."