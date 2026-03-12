Cari denge 6,8 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında cari işlemler hesabı 6 milyar 807 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 228 milyon dolar açık kaydetti. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre Ocak ayında cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 71,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 695 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Ocak ayında 2 milyar 639 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 687 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 2 milyar 471 milyon dolar net gelir elde edildi.

Finans hesabı tarafında ise Ocak ayında yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 4,2 milyar dolar, krediler 36,1 milyar dolar ve ticari krediler 300 milyon dolar katkı sağladı. Buna karşılık net efektif ve mevduatlar 10 milyar dolar negatif etki oluşturdu. Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezervlerinde 16,5 milyar dolar azalış gerçekleşti.

Ocakta doğrudan yatırımlar 22 milyon dolar oldu

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 22 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 716 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 694 milyon dolar artış gösterdi.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 208 milyon dolar, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 163 milyon dolar tutarında net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Ocak ayında 8 milyar 392 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 463 milyon dolar, DİBS piyasasında ise 4 milyar 10 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında ise yabancı yatırımcıların bankaların ihraçlarında 586 milyon dolar, Genel Hükümet ihraçlarında 2 milyar 407 milyon dolar, diğer sektör ihraçlarında ise 469 milyon dolar net alım gerçekleştirdiği belirtildi.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 1 milyar 410 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 740 milyon dolar net kredi kullanırken, Genel Hükümet 69 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar kaleminde yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları Türk lirasında 3 milyar 617 milyon dolar, yabancı para cinsinden 2 milyar 77 milyon dolar artarak toplamda 5 milyar 694 milyon dolar net artış kaydetti.

Öte yandan resmi rezervler Ocak ayında 11 milyar 996 milyon dolar net artış gösterdi.