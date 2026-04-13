Cari denge 7,5 milyar dolar açık verdi! 10 ayın zirvesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, şubatta cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji kalemleri dışarıda bırakıldığında cari açığın 1 milyar 462 milyon ABD doları seviyesine gerilediği görüldü. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 7 milyar 478 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre Şubat ayı itibarıyla cari açık yaklaşık 35,4 milyar ABD dolarına ulaşırken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 73,2 milyar ABD doları açık verdi. Hizmetler dengesi aynı dönemde 62,6 milyar ABD doları fazla verdi; birincil ve ikincil gelir dengesi ise sırasıyla 24,0 milyar ve 0,9 milyar ABD doları açık kaydetti.

Aylık bazda hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 14 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Taşımacılık hizmetlerinden elde edilen net gelir 1 milyar 215 milyon ABD doları, seyahat kaleminden elde edilen net gelir ise 1 milyar 841 milyon ABD doları oldu.

Finans hesabı tarafında, yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,6 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 2,4 milyar ABD doları, krediler 38,0 milyar ABD doları ve ticari krediler 1,3 milyar ABD doları katkı sağladı. Öte yandan net efektif ve mevduatlar 11,5 milyar ABD doları negatif yönlü etki yarattı; Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezervleri ise 24,2 milyar ABD doları azaldı.

Şubatta doğrudan yatırımlar 138 milyon dolar oldu

Şubat ayında doğrudan yatırımlar 138 milyon ABD doları net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye yönelik toplam doğrudan yatırımları 780 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 918 milyon ABD doları arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon ABD doları, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 230 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği görüldü.

Portföy yatırımları Şubat ayında 780 milyon ABD doları net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 932 milyon ABD doları, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında ise 366 milyon ABD doları net alış yaptı. Yurt dışı tahvil ihraçlarında yurt dışı yerleşikler; bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 43 milyon ve 674 milyon ABD doları net alış gerçekleştirirken, diğer sektör ihraçlarında 81 milyon ABD doları net satış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 17 milyon ABD doları, Genel Hükümet 226 milyon ABD doları ve diğer sektörler 1 milyar 478 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kalemi altında yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları; Türk lirası cinsinden 882 milyon ABD doları net artış, yabancı para cinsinden 2 milyar 390 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplamda 1 milyar 508 milyon ABD doları net azalış kaydetti. Resmi rezervler ise söz konusu ayda 10 milyar 630 milyon ABD doları net azalış kaydetti.