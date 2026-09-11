Cari denge 8 ay sonra fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon Dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise aynı dönemde 4 milyar 972 milyon Dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 579 milyon Dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar Dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,2 milyar Dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar Dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 25,2 milyar Dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,9 milyar Dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler temmuz ayında 8 milyar 228 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 893 milyon Dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 5 milyar 968 milyon Dolar oldu.

Finans hesabına ilişkin verilere göre, 2026 yılı temmuz ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net portföy yatırımları 6,0 milyar Dolar, krediler 50,9 milyar Dolar ve ticari krediler 0,4 milyar Dolar katkı verdi. Buna karşılık finansal türevler 5,1 milyar Dolar, net doğrudan yatırımlar 0,3 milyar Dolar ve net efektif ve mevduatlar 22,5 milyar Dolar negatif yönde etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı ise 31,5 milyar Dolar olarak kaydedildi.

Doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 514 milyon dolar

Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 514 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 154 milyon Dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 640 milyon Dolar arttı. Gayrimenkul yatırımlarında, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 169 milyon Dolar gayrimenkul alımı, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 322 milyon Dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları temmuz ayında 5 milyar 841 milyon Dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 1 milyar 969 milyon Dolar, DİBS piyasasında ise 2 milyar 368 milyon Dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında, yurt dışı yerleşiklerin bankalar ihraçlarında 914 milyon Dolar, Genel Hükümet ihraçlarında ise 1 milyar 710 milyon Dolar net alış yaptığı, diğer sektörler ihraçlarında ise 172 milyon Dolar net satış yaptığı kaydedildi.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 1 milyar 713 milyon Dolar, diğer sektörler ise 1 milyar 998 milyon Dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 130 milyon Dolar net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları Türk lirası cinsinden 74 milyon Dolar, yabancı para cinsinden 1 milyar 605 milyon Dolar olmak üzere toplam 1 milyar 679 milyon Dolar net artış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 14 milyar 252 milyon Dolar net artış gerçekleşti.