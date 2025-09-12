Cari denge beklentilerin üzerinde fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla kaydetti. Piyasa beklentisi, 1,5 milyar dolar fazla olacağı yönündeydi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 29 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 635 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, temmuz ayında cari açık yaklaşık 18,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,7 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,7 milyar dolar ve 380 milyon dolar açık verdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 09.09.2025 tarihinde yayımlanan “Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2024” bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2023-2024 yılları ve 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için revize edilmiştir.

Yapılan revizyon, Hizmetler Dengesi net gelirlerini 2023 yılında 1.592 milyon ABD doları ve 2024 yılında 623 milyon ABD doları negatif yönlü etkilerken, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 154 milyon ABD doları pozitif yönlü etki etmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 8.024 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.417 milyon ABD doları ve 6.209 milyon ABD doları olmuştur.

2025 yılı Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,2 milyar ABD doları, krediler 23,2 milyar ABD doları, ticari krediler 3,7 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 0,1 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 1,4 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Aynı dönemde Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezervi 7,1 milyar ABD doları gerilemiştir.

Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 1.224 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 2.026 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 802 milyon ABD doları artmıştır.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 253 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 358 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir.

Portföy yatırımları Temmuz ayında 5.097 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 859 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 1.992 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 891 milyon ABD doları ve 2.399 milyon ABD doları net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 34 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 4 milyon ABD doları geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 527 milyon ABD doları ve 1.361 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2.127 milyon ABD doları ve 442 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 2.569 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 18.597 milyon ABD doları net artış olmuştur."