Cari denge, ekimde 186 milyon dolar fazla verdi

Merkez Bankası verilerine göre; ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon ABD doları fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5.067 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.866 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milar 35 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 748 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 1 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 18 milyon dolar net giriş kaydetti.

Portföy yatırımlarında 689 milyon dolar net çıkış

Ekim ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 638 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Portföy yatırımları 689 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 423 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon dolar net azalış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 89 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 198 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 287 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 301 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 509 milyon dolar ve 50 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Ekimde resmi rezervlerde 247 milyon dolar net artış yaşandı.