Cari dengenin 4 aydır fazla vermesini uzmanlar yorumladı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla vererek art arda dördüncü ayda pozitif seyrini sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da ekim ayında 7 milyar 28 milyon dolarlık fazla oluştu. Aynı dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 963 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ekim ayında cari açık yaklaşık 22 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 67,3 milyar dolar açık verdi.

Cari dengenin ekimde de fazla vermesiyle birlikte, cari işlemler hesabı üst üste dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü. Temmuz, ağustos, eylül ve son olarak ekim aylarını kapsayan 4 aylık periyotta toplam cari fazla 8 milyar 653 milyon dolara ulaştı.

“Olumlu bir gelişme”

Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, normalde üst üste 4 ay cari fazlanın ekonominin yavaşladığı, talepteki zayıflığa bağlı ithalatın azaldığı dönemlerde görüldüğüne dikkati çekerek, "Ancak bu dönemde Türkiye ekonomisi ihracat artışıyla beraber cari fazla veriyor. Bu da olumlu bir gelişme." diye konuştu.

"Sanayide yüksek teknolojiyle cari fazla verilmesi olumlu"

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu İsmet Demirkol da "Cari dengenin son 4 ayda fazla vermesine en büyük katkıyı, hizmet ihracatı içindeki turizm gelirlerinin artması verdi." dedi.

Turizm mevsimindeki artışın devam etmesi ve turizm gelirlerinde dolar bazında kazancın artmasının cari dengeye pozitif katkı verdiğini ve cari fazla oluşmasına destek sağladığını belirten Demirkol, "Bundan sonraki süreçte cari fazlanın devamlılığı için turizm dışında yüksek teknoloji ihracatı, yeşil enerji, sanayi ve dijitalleşmeye daha fazla yatırım yaparak önümüzdeki süreçte turizme ek katkı olarak sanayideki yüksek teknolojiyle cari fazla verilmesinin daha olumlu olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Demirkol, Türkiye'de genellikle ekim, kasım ve aralık aylarında azalan turizm gelirlerini telafi edebilmek için sanayi tarafında üretimin hızlandırılmasıyla bu alanda oluşabilecek kaybın azaltılmasının önemine vurgu yaptı.

"Güçlü liraya rağmen, ödemeler dengesi sağlam"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, cari işlemler hesabının fazla vermesinin sürpriz olmadığını belirtti.

Yıllıklandırılmış cari açığın 22 milyar dolar civarında seyrettiğini, bunun tarihsel bağlamda ve Türk lirasının son dönemdeki reel değer kazanması göz önüne alındığında düşük bir rakam olduğunu ifade eden Ash, "Güçlü liraya rağmen, genel ödemeler dengesi pozisyonu oldukça sağlam." yorumunu yaptı.

Ash, cari denge verisinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekibinin başarısının kanıtı olduğunu söyledi.