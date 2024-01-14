Çarpıcı iddia: Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam talebi Şimşek'e mi takıldı

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi, memur emeklisi ile 12 puanlık zam farkının kapatılmasını istiyor. Kök maaşı 5 bin 500 liranın altında olup da geçen yıl seyyanen zamla 7 bin 500 lira aylık alan emekliler de hükümetin yapacağı düzenlemeyi dört gözle bekliyor.

En düşük emekli maaşı asgari ücretin çok altında seyrederken, Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç’ten dikkat çeken bir iddia geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen yıl Temmuz ayında grup toplantısı sırasında emekliye yapılan yüzde 25’lik zammı yeterli bulmadığını söylemiş ve şöyle konuşmuştu:

* Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.

"Fiyat artışlarına yol açar"

Mehmet Çetingüleç, Bahçeli’nin emekliye seyyanen 7 bin lira zam talebi olduğunu yazarken, “Devlet Bey'in talebi Mehmet Şimşek'e de iletilmiş, ama Maliye buna sıcak bakmamış. Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş” ifadelerini kullandı.

İddiaya göre; Şimşek, dengeli ve enflasyon hedefleriyle tutarlı bir zammın daha fazla yarar sağlayacağına dikkat çekti. Buna karşın kök maaşı 7 bin 500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına Maliye'den izin çıktı.