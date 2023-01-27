Carrefour Gürcistan, Türkiye’den alımlarını 5 kat artıracak

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı olan Carrefour Gürcistan, bu yıl Türkiye’den alımlarını 5 kat artıracak. Bugüne kadar 3 milyon dolar seviyesinde tekstil, mutfak eşyası, mobilya ve kamping ürünleri gibi ürünler alan grup, bu yıl özellikle gıda alanında alımlarını artırarak alım tutarını 15 milyon dolara çıkaracak.

Gürcistan Carrefour temsilcilerinin görüştükleri firmalara sipariş verdiklerini kaydeden Global24 kurucusu Remzi Tosun, söz konusu temsilcilerle yıl içinde üç dört kez Türkiye’ye alım için geldiklerini söyledi. Gürcistanlı yetkililerle fuar ve firmaları ziyaret ettiklerini bildiren Tosun, “Aldıkları ürünleri haftalık olarak TIR ile gönderiyoruz. Geçmişten gelen perakendenden kaynaklı deneyimimizden dolayı 1 TIR'da 700 farklı ürün gönderdik. Bugün Çin’den mal sipariş ederse 2 veya maksimum 4 ürün bir konteynıra koyarlar” dedi.

Yıllık cirosu 260 milyon dolar

Carrefour Gürcistan’ın şu an 75 olan şube sayısını yıl sonuna kadar 150’ye çıkarmayı hedeflediğini belirten Remzi Tosun, cirolarının ise yıllık 260 milyon dolar olduğunu aktardı. Grubun navlun fiyatları düşmesine rağmen Çin’i ya da başka ülkeleri tercih etmediğine dikkat çeken Tosun, “Fiyat problem değil, anında istediği kadar mal alabilmek çok önemli. Çin’e sipariş verirlerse 3 aydan önce gelmez ve bu süre içerisinde navlunun tekrar yukarıya çıkma olasılığından dolayı zarar etme olasılıkları var. O yüzden Türkiye’den yüzde 3-5 daha pahalı alım yapılması onlar için çok mantıklı geliyor. Ürün kalitemiz ve hızlı teslimat yönümüz bizi avantajlı hale getiriyor” dedi.

Süt ürünlerinde Türkiye'ye yöneldiler

Bugüne kadar Gürcistan’ın Türkiye’den çok fazla bisküvi, şekerleme, süt ürünlerini almadığını vurgulayan Remzi Tosun, özellikle geçen yılın ekim ayından bu yana süt ürünleri alımına başladıklarını aktardı. Tosun “Daha önce alım yaptıkları Rusya ve Ukrayna’dan savaş nedeniyle, yine önceden alım yaptıkları Fransa’dan ise nakliye maliyetinin yükselmesi nedeniyle alım yapamıyorlar. Gürcistan’dan birkaç zincir market daha Türk ürünleri almaya başlayınca, bunlar da Türkiye’ye yöneldiler. Süt ürünleri konusunda talep çok ciddi miktarda artıyor. Türk ürünlerinin kalite ve fiyatının iyi olması da onları cezbetti” diye konuştu.