CarrefourSA, ‘Kent Tarımı’ ile üreticiye alım garantisi sunuyor

Osman KILIÇ İSTANBUL

CarrefourSA, yerel üretici ve sürdürülebilir tarım için hayata geçirdiği çalışmalarını “Kent Tarımı” projesi çatısı altında birleştirdiğini açıkladı. Kent Tarımı Projesi’ne ilk olarak İstanbul’da bulunan Göçbeyli, Kızılcaali, Kadıllı ve Aydos’ta 310 dönümlük tarım arazilerindeki ürünlerin alımıyla başladıklarını söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Sürdürülebilirlik vizyonumuzla uzun zamandır tarım ekonomisi ve yerli üreticiye desteklerimizi sürdürüyoruz. Şimdi bu çalışmalarımızı Kent Tarımı çatısı altında birleştirerek, önemli bir seferberlik başlattık. ‘Şehirde Üretiyoruz; Taze ve Güvenli Tüketiyoruz’ sloganıyla başlattığımız projemiz İstanbul’un ardından Ankara’da ve İzmir’de de büyüyecek” diye konuştu.

Mesafelerle birlikte maliyet de azalıyor

“Sadece sebze değil bakliyat ürünlerinde de bölgenin özelliği ve toprak yapısına uygun kent tarımını destekleyeceğiz” diyen Kartallıoğlu, şu an yeşillik grubunda Kent Tarımı üretiminin, İstanbul mağazalarımızdaki toplam satışlarımızın yüzde 5’ini karşıladığını, 1 yıl içinde hedeflerinin bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Göçbeyli Köyü’nde çiftçileri ziyaret eden ve projenin detaylarını aktaran Kartallıoğlu, gıda talebine dayalı üretimin 2050 yılında yüzde 65, gıda üretimi için ihtiyaç duyulan su tüketimi ise yüzde 15 artacağını söyledi.

Kartallıoğlu, “Bu rakamlar, gıdanın ve suyun sürdürülebilirliğini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu kapsamda gıdanın temeli olan tarımsal üretimlerin sürdürülebilirliği için hayata geçirdiğimiz Kent Tarımı Projesi, her gün rafl arımıza gelen ve müşterilerimizin sofrasına ulaşan gıdanın taze, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir olması amacımızdaki kararlılığımızı ortaya koyuyor” dedi.

Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projemizle kentin etrafında bulunan tarım alanlarında sürdürülebilir üretim hedefliyoruz. Mesafelerin kısalmasıyla lojistik ve akaryakıt başta olmak üzere gıda fiyatlarına yansıyan birçok maliyet kaleminden de tasarruf edeceğiz. Bu tasarruf elbette raflara da yansıyacak. Bu ürünlerin raf fiyatlarında yüzde 20 civarında bir tasarruf öngörüyoruz.”

Çiftçiye alım garantisi veriyor

“Toplamda 310 dönümde sezon üretimi kapsamında kara lahana, pazı, fındık turp, tere, dere otu, maydanoz, kıvırcık ekimleri yapılıyor. Bu ürünler 24 saatte raflara taşınıyor” diyen Kartallıoğlu, bu alanlarda yapılan üretimlerin ise talebe, ekim alanına ve mevsimsel şartlara göre değişim göstereceğini bildirdi. Kartallıoğlu, “CarrefourSA olarak çiftçiye alım garantisi veriyor, satış noktası sunuyoruz. Böylelikle yerli üreticiyi destekleyerek gönül rahatlığıyla tarımsal üretimine devam etmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

19 ton CO2e azaltımı sağlayacak

Kent Tarımı’nın aynı zamanda tarımın ve dünyanın sürdürülebilirliğine katkılarından da bahseden Kartallıoğlu, “Ekonomik kayıpların önüne geçerken tüm süreçleri kontrol ederek karbon ayak izimizi azaltıyoruz. 4 aylık hesaplamalarımıza göre 19 ton CO2e azaltımdan söz edebiliriz. Bu projemizde gıdanın tazeliğini korurken, planlı üretim ve satış süreçleri ile de ihtiyaç fazlası üretimin önüne geçerek, gıda kaybını azaltacağız” açıklamasına yer verdi.