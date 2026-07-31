Carry trade pozisyonları savaş sonra en yüksek seviyede

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Bloomberg HT'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, 24 Temmuz haftası itibarıyla yabancı bankaların Türk bankalarıyla gerçekleştirdiği TL swap pozisyonu 3,1 milyar dolar artarak 54,9 milyar dolara yükseldi.

Böylece Türkiye'deki carry trade pozisyonları, ABD-İran savaşının başladığı şubat sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Carry trade pozisyonları savaşın ilk döneminde 33,4 milyar dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Savaş öncesinde ise ocak ayında 61,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gören carry trade pozisyonları, son yükselişle birlikte bu seviyeye yeniden yaklaşmış oldu.