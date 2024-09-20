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Carry trade zirve yeniledi: Tahvilde "ralli" yükselişi

Yabancı yatırımcıların swap pozisyonu 13 Eylül haftasında 3,1 milyar dolar seviyesinde hızla artarken, Türk bankalarıyla yapılan swap miktarı 21 milyar dolarla zirve yeniledi.

Haber Merkezi
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Carry trade zirve yeniledi: Tahvilde "ralli" yükselişi
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13 Eylül haftasında yabancı yatırımcının tahvil ve carry trade tarafında yüklü giriş yaptığı görüldü.

Bloomberg HT haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan hesaplamada, yabancıların Türk bankalarıyla swap miktarının geçen hafta 3,1 milyar dolar seviyesinde yüklü bir artış gösterdiği görülürken, mayıs ayından bu yana en hızlı giriş oldu.

3,1 milyar dolarlık giriş sonrası yabancıların Türk bankaları ile swap miktarı 21 milyar dolarla yeni bir zirve yapmış oldu.

Tahvilde yüklü alım

TCMB'nin haftalık verilerine göre, yabancı yatırımcılar 13 Eylül haftasında 1,65 milyar dolarlık tahvil alımı yaparken, bu seviye 10 Mayıs haftasından bu yana en yüksek alım oldu. 

Yabancıların DİBS stoku 13,03 milyar dolardan 14,7 milyar dolara yükseldi.

Tahvil tarafında pozitif raporlar

Son dönemde yabancı yatırım kurumlarının TL tahvillerine bakış açısının pozitif olduğu raporlar görülmüştü. En son Deutsche Bank'tan gelen rapor da gündem olmuştu.

Deutsche Bank, Türk tahvilleriyle ilgili görüşünde “rallinin” gelecek aylarda da devam edeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Deutsche Bank’ran Christian Wietoska ve Yiğit Onay imzalı raporda, “Türk tahvillerinin uyku modunda olduğu, fakat bunun daha ne kadar süreceğinin soru işareti olduğu” belirtilmişti.

Kendi beklentileri doğrultusunda uzun vadeli tahvillerin çoğunlukla düşük performans gösterdiğini belirten Deutsche Bank ekonomistleri son zamanlarda, daha kısa vadelerde de tahvil getirilerinde bir artış görüldüğüne dikkat çekmişti.

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