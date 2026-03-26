‘Carry trade’de çıkış sürüyor

ABD-İsrail'in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş yaklaşık bir aydır sürüyor. İlk haftalar hızlı bir şekilde sonlanması beklenen savaşın sürüyor olmasıyla piyasalarda sert etkiler de görülmeye başladı.

Savaşın etkileri Türkiye'de portföy hareketlerinde de etkisini gösterirken, BloombergHT’nin hesaplamalarına göre, 2026 Ocak’ta 61,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşan carry trade büyüklüğü mart ayının başından bu yana kesintisiz olarak geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 19 Mart haftasında carry trade tarafında 2,8 milyar dolarlık çıkış görüldü.

Son çıkışla birlikte carry trade büyüklüğü 45 milyar doların altına geriledi.

Son üç haftada toplam çıkış da 14,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Üç haftalık bu çıkış carry trade tarafında son dönemde görülen en yüklü çıkış oldu.

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen operasyonun başladığı 19 Mart haftasında carry trade tarafında 10 milyar doları aşan düşüş izlenmişti.