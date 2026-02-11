Çarşamba katma değerli üretimin merkezi oluyor

Samsun’un Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim, yatırım ve ihracat kapasitesi hızlı bir büyüme içerisinde. Doluluk oranı yüzde 97’ye ulaşan bölgede faaliyet gösteren firmalar 25 ülkeye ihracat gerçekleştirerek ekonomiye katkı veriyor.

Samsun’a 37, Çarşamba Havalimanı’na 20, Samsun Limanı’na 39 ve demiryolu istasyonuna 37 kilometre mesafede yer alan Çarşamba OSB, Samsun–Ayvacık Devlet Karayolu üzerinde 831 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Bölgede bulunan 36 sanayi parselinin 35’i yatırımcılara tahsis edilmiş durumda.

Bölgede tahsisli parsellerden 12’si üretime geçerek işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldı. 20 parselde inşaat çalışmaları devam ederken, 3 parsel proje aşamasında bulunuyor. Metal, makine, plastik, ambalaj, tekstil, savunma sanayi, kimya, tarım makinaları ve orman ürünleri gibi birçok sektörde faaliyet gösteren 12 firmada toplam 580 kişi istihdam ediliyor. İşletmeler arasında Albayrak Demir Çelik, Çarsan Treyler, Kardez Su Ürünleri, Aygün Savunma, Cihan Silah Savunma, Memsan Makina, Mapa Beton, Özkrom Hidrolik Makina Kalıp ve Senko Tekstil gibi şirketler yer alıyor.

Trafo Merkezi 2026’da devrede

Bu arada OSB’nin enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla TEİAŞ ile birlikte yürütülen trafo merkezi projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, merkezin 2026 yılında işletmeye alınmasının planlandığı açıklandı. Çarşamba OSB’de sosyal ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla da OSB Cami Yaşatma ve Yaptırma Derneği tarafından yürütülen 1.000 kişilik caminin kaba inşaatının tamamlandığı belirtildi.

Ayrıca bölge içinde eğitim alanı olarak ayrılan 10 dönümlük parselde 24 derslikli meslek lisesi yapımı sürüyor. Çarşamba OSB’de faaliyet gösteren firmaların 25 ülkeye ihracat yaptıkları belirtilirken bölgenin özellikle katma değerli üretim yapısı sayesinde Samsun’un dış ticaret potansiyeline anlamlı katkı sunduğu vurgulandı.