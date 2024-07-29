'Çatısı bozulan ceza sistemi' onarılacak!

BESTİ KARALAR / ANKARA

Hükümet ve AK Parti, öncelikli gündemini ekonomik politikalar ve yapısal reformlar olarak belirledi. Geçen yıl 6 Eylül’de açıklanan 3 yıllık (2024-2025- 2026) Orta Vadeli Program’ı güncellemeye hazırlanan Hükümet, Ağustos ayında sıkı bir mesai yapacak ve OVP başlıklarını detaylandıracak. Yönetim, 3 yıllık olarak belirlenen OVP’nin güncellenmesini yine 6-7 Eylül 2024’te, OVP’nin ilk bir yılını değerlendirerek duyurmayı planlıyor.

OVP’nin 4 temel hedefi “afet yaralarının sarılması; enflasyonun tek haneye düşürülmesi; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi; sosyal adalet ve refahının güçlendirilmesi” olarak sıralanıyor. Şeffaf etkin ölçülür uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Orta Vadeli Program nasıl güncellenecek?

Edinilen bilgilere göre; Hükümet, Ağustos ayı boyunca Orta Vadeli Programın güncellenmesi için mesai yapacak. Eylül ayının ilk haftası açıklanması beklenen OVP’de, 5 ana ve 20’yi aşkın ara başlıkta güncellemeye gidilmesi bekleniyor. Makroekonomik verilerin güncelleneceği OVP’de 5 ana başlığın ise; enflasyon hedefleri, verginin adaletli olarak tabana yayılması, yapısal tarımsal reformlar, sosyal politikalar ve yargının işler hale gelmesi olarak belirlendiği bildirildi.

Enflasyon hedefleri

Enflasyon hedeflerinin 3 yıllık OVP’nin ilk bir yılında nereye geldiği değerlendirilecek. Enflasyon hedeflerinde ilk bir yılda alınan yol ve bundan sonra atılacak adımlar somut verilerle açıklanacak. 3 yıllık OVP’nin sonunda enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefi anlatılacak.

Verginin tabana yayılması amaçlanıyor

OVP’nin güncellenmesinde ikinci başlık ise, verginin adil bir şekilde tabana yayılması olarak belirlendi. Buna göre; yeni vergi reformu hazırlanacak. Verginin tabana yayılmasında ilk ayak kayıt dışı ile mücadelenin etkin hale getirilmesi Meclis’te kabul edildi. İkinci ayağında ise yeni vergi sistemi hazırlanacak. Toplam vergi gelirleri içinde doğrudan vergilerin payı artırılırken, dolaylı vergilerin payı azaltılacak. Vergilerin ödenmediği alan kalmayacak. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması sistematik hale getirilecek. Vergide adalet sağlanacak. Geliri olan her alan vergilenecek. Vergiden alınan gelir ise sosyal politikalarda kullanılacak. Verginin tabana yayılmasıyla sosyal devlet anlayışı geliştirilecek.

Emekli maaşına ek enerji, yol, kira yardımı yapılacak

Sosyal devlet olma anlayışı ile sosyal adalet ve refahının güçlendirilmesi için somut adımlar atılacak. Geçim kaynağını emekli maaşıyla sağlayanların durumuna göre enerji, yol, gıda ve kira yardımı yapılacak.

Tarım ve enerji alanlarında atılacak adımlar

Yapısal reformlar geliştirilerek artırılacak. Afet yaraları sarılacak. Deprem, sel gibi afetlerden zarar gören bölgelerde fiziki ve alt yapı çalışmaları hızlandırılacak. Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmek için öngörülür güvenilir politikalar geliştirilecek, öngörülür sistem sunulacak. Yabancı yatırımcıların güvenini artıracak adımlar atılacak. Bunlar da yapısal reformlarla desteklenecek. Yerli ve yabancı yatırımcılar için teşvik politikaları geliştirilecek. Piyasa ekonomisini güçlendirmek için rekabet ortamı güçlendirilecek. Alım gücünü artırmak için yeni yapısal reformlar hayata geçecek. Rekabeti güçlendirecek adımlar atılacak. Tarımsal alanlarda planlı bir üretim strateji ortaya koyulacak. İklim değişikliği konusunda ciddi planlamalar yapılacak. Enerji ve güvenilir enerji kaynakları çok daha özellikle hale getirilecek. Teşviklerle güçlenecek.

OVP’de 5 ana başlık

■ Enflasyon

■ Vergi adaleti

■ Yapısal/tarımsal reform

■ Sosyal politikalar

■ Yargının işler hale getirilmesi

İnfaz kanununda değişikliğe gidilecek

OVP’nin güncellenmesinde, yargının işler hale getirilmesi de önemli başlıklar arasında. AK Parti kurmaylarının deyimiyle “Çatısı bozulan ceza sistemi onarılacak”. İnfaz Kanunu’nda değişikliğe gidilecek. Adil yargılanma hakkı, bağımsız tarafsız mahkemelere erişim hakkı noktasında, makul sürede yargılanmanın tamamlanması sağlanacak. Hem fiziki hem de personel açısından alt yapısı güçlenen, zenginleşen yapının, diğer alanları ile beraber iyi işleyen, toplumun adalet duygusuna karşılık veren, makul sürelerde yargılanmayı tamamlayan, toplumun adil yargılanma hakkını ortaya koyacak adımlar atılacak.